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В аэропорту Толмачево появилась необычная карта

Россия без Курил и Донбасса: возмутительная карта появилась в аэропорту Толмачево

8 ноября 2023, 10:25
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
В аэропорту Толмачево появилась необычная карта

В новосибирском аэропорту Толмачево появилась карта России без Курил и Донбасса

Пассажирка новосибирского аэропорта Толмачево увидела в зале ожидания карту, на которой отсутствуют сразу несколько регионов. Это очень ее возмутило.

Свидетельница произошедшего едва смогла сдержать эмоции.

«В зале ожидания крутится реклама. На ней изображена карта РФ, но без Сахалина и Курил. Куда они делись? Что за оскорбление?» — цитирует «НГС Новосибирск» студентку Анастасию.

Девушку особенно обидело отсутствие родного Сахалина. Также на карте отсутствуют и новые регионы России — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

В пресс-службе аэропорта Толмачево сообщили, что реклама предоставлена благотворительным фондом «Помоги Просто». Намеренно ли допущены территориальные ошибки, неизвестно.

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#Новосибирск#Карта#Реклама#Аэропорт Толмачево#Александр Ляхов#Пассажирка
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