Россия без Курил и Донбасса: возмутительная карта появилась в аэропорту Толмачево

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Свидетельница произошедшего едва смогла сдержать эмоции.
«В зале ожидания крутится реклама. На ней изображена карта РФ, но без Сахалина и Курил. Куда они делись? Что за оскорбление?» — цитирует «НГС Новосибирск» студентку Анастасию.
Девушку особенно обидело отсутствие родного Сахалина. Также на карте отсутствуют и новые регионы России — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.
В пресс-службе аэропорта Толмачево сообщили, что реклама предоставлена благотворительным фондом «Помоги Просто». Намеренно ли допущены территориальные ошибки, неизвестно.