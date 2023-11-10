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Новосибирцы страдают от гололеда

Адский гололед и карта без Курил — главные новости Новосибирска за неделю

10 ноября 2023, 14:10
Фото: 1MI
Новосибирцы страдают от гололеда
С 6 по 10 ноября в Новосибирске произошло большое количество событий. Atas. Info составил еженедельный дайджест ключевых новостей недели.

В Новосибирске установился сильный гололед

Фактическое наступление зимы принесло в областную столицу гололед. Новосибирцы постоянно падают на улицах и получают травмы. Ситуация настолько вопиющая, что региональное управление МЧС даже рекомендует натирать подошвы песком и ходить чуть ли не мелким шагом.

«Натирайте подошвы песком», советует МЧС: в Новосибирске отчаялись победить гололед
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«Сибантрацит» будет ликвидирован

В Федеральную налоговую службу поступило заявление о ликвидации компании «Сибантрацит». Таким образом, крупнейший угольный гигант Новосибирской области прекращает свое существование. Не последнюю роль в этом сыграла и деятельность ее топ-менеджера Максима Барского.

«Сибантрацит» всё: в ФНС подано заявление о ликвидации угольного гиганта
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Новосибирские коммунисты отметили 7 ноября

7 ноября исполнилось 106 лет одному из ключевых событий российской истории — Великой Октябрьской социалистической революции. Коммунисты во главе с мэром Анатолием Локтем провели демонстрацию и торжественный митинг, порассуждав о роли даты в жизни современного Новосибирска.

Опыт СССР актуален: как новосибирцы отпраздновали день рождения Октябрьской революции
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В Новосибирск приедет Дед Мороз

Дед Мороз из Великого Устюга начинает свое турне по стране. Заедет он и в Новосибирск. Горожане могут пообщаться с дедушкой 2 декабря.

Появилась дата приезда поезда Деда Мороза в Новосибирск
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Рок-фестиваль «Ветер Сибири» утонул в исках

После окончания рок-фестиваля «Ветер Сибири» его организаторы вынуждены разбираться с исками. В основном, они касаются услуг связи и рекламы. Часть из них уже оплачена.

Организаторов рок-фестиваля «Ветер Сибири» в Новосибирске завалили исками
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Сибирячка поскользнулась на крыльце с грудным ребенком

Сильнейший гололед приводит к серьезным травмам. Вечером 8 ноября жительница Новосибирска поскользнулась на крыльце и сломала руку. Однако управляющая компания не видит своей вины в случившемся.

В Новосибирске УК подаст в суд на женщину с ребенком, упавшую из-за гололеда
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На карте в Толмачево пропали Курилы

Пассажирка аэропорта Толмачево увидела странную карту России, на которой отсутствуют Курильские острова, Сахалин и новые регионы. Это вызвало возмущение девушки. При этом карту разместил благотворительный фонд.

Россия без Курил и Донбасса: возмутительная карта появилась в аэропорту Толмачево
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Новосибирские компании попали в список Forbes

В список Forbes попали две компании, зарегистрированные в Новосибирске. Они признаны лучшими работодателями, создающими идеальные условия для сотрудников. Всего в списке находится 125 компаний.

В обновленном списке Forbes оказались две компании из Новосибирска
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Наталию Орейро хотят лишить гражданства РФ

Новосибирские общественники предложили лишить певицу и актрису Наталию Орейро российского гражданства. Причиной стало участие южноамериканки в ЛГБТ-параде в Аргентине. По мнению активистов, это может негативно отозваться на менталитете ее поклонников.

Участвовала в ЛГБТ-параде: новосибирцы требуют лишить гражданства РФ актрису Орейро
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