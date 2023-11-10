Адский гололед и карта без Курил — главные новости Новосибирска за неделю

Фактическое наступление зимы принесло в областную столицу гололед. Новосибирцы постоянно падают на улицах и получают травмы. Ситуация настолько вопиющая, что региональное управление МЧС даже рекомендует натирать подошвы песком и ходить чуть ли не мелким шагом.