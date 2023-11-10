Адский гололед и карта без Курил — главные новости Новосибирска за неделю

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Фактическое наступление зимы принесло в областную столицу гололед. Новосибирцы постоянно падают на улицах и получают травмы. Ситуация настолько вопиющая, что региональное управление МЧС даже рекомендует натирать подошвы песком и ходить чуть ли не мелким шагом.
В Федеральную налоговую службу поступило заявление о ликвидации компании «Сибантрацит». Таким образом, крупнейший угольный гигант Новосибирской области прекращает свое существование. Не последнюю роль в этом сыграла и деятельность ее топ-менеджера Максима Барского.
7 ноября исполнилось 106 лет одному из ключевых событий российской истории — Великой Октябрьской социалистической революции. Коммунисты во главе с мэром Анатолием Локтем провели демонстрацию и торжественный митинг, порассуждав о роли даты в жизни современного Новосибирска.
Дед Мороз из Великого Устюга начинает свое турне по стране. Заедет он и в Новосибирск. Горожане могут пообщаться с дедушкой 2 декабря.
После окончания рок-фестиваля «Ветер Сибири» его организаторы вынуждены разбираться с исками. В основном, они касаются услуг связи и рекламы. Часть из них уже оплачена.
Сильнейший гололед приводит к серьезным травмам. Вечером 8 ноября жительница Новосибирска поскользнулась на крыльце и сломала руку. Однако управляющая компания не видит своей вины в случившемся.
Пассажирка аэропорта Толмачево увидела странную карту России, на которой отсутствуют Курильские острова, Сахалин и новые регионы. Это вызвало возмущение девушки. При этом карту разместил благотворительный фонд.
В список Forbes попали две компании, зарегистрированные в Новосибирске. Они признаны лучшими работодателями, создающими идеальные условия для сотрудников. Всего в списке находится 125 компаний.
Новосибирские общественники предложили лишить певицу и актрису Наталию Орейро российского гражданства. Причиной стало участие южноамериканки в ЛГБТ-параде в Аргентине. По мнению активистов, это может негативно отозваться на менталитете ее поклонников.