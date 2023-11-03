atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:47

Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Главные новости Новосибирска за последнюю неделю

Отмена артистов и повышение стоимости проезда: главные новости Новосибирска за неделю

3 ноября 2023, 10:47
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Главные новости Новосибирска за последнюю неделю
С 3- октября по 3 ноября в Новосибирске произошло большое количество событий. Atas.Info публикует еженедельный дайджест о самых главных новостях уходящей недели.

Юный новосибирец выиграл международный чемпионат по онлайн-игре Dota2. Победу он одержал в составе команды Team Spirit. Игроки получат главный приз — 1,3 млн долларов.

Студент НГУЭУ из Новосибирска выиграл чемпионат The International по Dota-2
Узнать подробнее

Новосибирцам предложил скинуться на капремонт — историческое здание на улице Богдана Хмельницкого приходит в упадок. В доме у местных жителей протекает крыша, а власти ничего не делают.

Дом-памятник на Богдашке лишили ремонта: в Новосибирске это уже тенденция
Узнать подробнее

В Новосибирске вновь пытаются отменять концерты. На этот раз под пристальное внимание общественников попала эпатажная певица INSTASAMKA. Ее концерт состоится в марте 2024 года, одна активисты уже готовят жалобы властям.

«Бороться с мерзостью»: активисты требуют отменить концерт INSTASAMKA в Новосибирске
Узнать подробнее

Повышение тарифов в метро активно обсуждают в Новосибирске. Метрополитен предложил повысить тарифы до 38 рублей. Однако некоторые специалисты посчитали, что стоимость поездок можно поднять сразу до 50 рублей. На фоне этого также задумались и о смене стоимости маршрутки — проезд в них предложили увеличить до 120 рублей.

Проезд в метро увеличат до 38 рублей: как это объясняют в мэрии
Узнать подробнее
120 рублей за проезд в маршрутке: перевозчики хотят повышения тарифа в Новосибирске
Узнать подробнее

В новосибирском Академгородке прошел митинг против политических репрессий. На улицы с транспортами вышли десятки новосибирцев. Atas.Info сделал репортаж о том, как прошла акция.

«Репрессии — желание государства»: в Новосибирске прошел митинг по политзаключенным
Узнать подробнее

Подготовка к Новому году началась в Новосибирске. В мэрии заявили, что в этом году улица Ленина снова станет пешеходной. Совсем скоро ее закроют для проезда. Автомобили не смогут проехать по улице в течение нескольких месяцев.

Стало известно, когда улицу Ленина в Новосибирске сделают пешеходной в 2023 году
Узнать подробнее

ЧВК «Вагнер» возобновил набор добровольцев на СВО — им помогают в Росгвардии. Прием новых бойцов приостановили сразу после смерти главы ЧВК Евгения Пригожина в августе 2023 года.

ЧВК «Вагнер» в Новосибирске возобновил набор бойцов СВО — теперь туда берут не всех
Узнать подробнее

Блогерша из Новосибирска выпустила провокационный клип на песню «Дышит маточкой». Исполнительница собрала сотни негативных комментариев.

Блогер из Новосибирска сняла клип на трек «Дышит маточкой»
Узнать подробнее

Новосибирских студентов запугали. В сети появилась информация об опасном маньяке, который разгуливает вблизи Педагогического университета в Октябрьском районе.

Страшный маньяк завелся в районе педуниверситета в Новосибирске — правда или фейк?
Узнать подробнее
Читайте также:
ЗАГС опубликовал ужасную статистику смертности в октябре в Новосибирской областиСколько лошадей на самом деле погибло при пожаре в конном клубе под Новосибирском?Первый день жестянщика в этом сезоне: пробки в 10 баллов фиксируют в Новосибирске
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Метро#Россия#Тарифы#Чемпионат#Маршрутка#Студенты#Новый год#Митинг#Капремонт#Маньяк#Дайджест#Алина Гурицкая#INSTASAMKA
Подпишитесь
Илья Муромец и выставка хлеба: программа Дня народного единства 2023 в Новосибирске
Сегодня, 08:47
На праздники заштормит: новосибирцев предупреждают о сильном ветре в выходные
Сегодня, 09:58
Как оплачивать проезд по четвертому мосту в Новосибирске рассказал Минтранс
Вчера, 03:11
120 рублей за проезд в маршрутке: перевозчики хотят повышения тарифа в Новосибирске
Вчера, 03:18
Архип, Малена: ТОП самых редких имен для детей назвали в новосибирском ЗАГСе
Сегодня, 02:22
Морозы до -27 ℃ ударят в ноябре по Новосибирской области — чего еще ждать от погоды?
Сегодня, 02:44