Отмена артистов и повышение стоимости проезда: главные новости Новосибирска за неделю

Повышение тарифов в метро активно обсуждают в Новосибирске. Метрополитен предложил повысить тарифы до 38 рублей. Однако некоторые специалисты посчитали, что стоимость поездок можно поднять сразу до 50 рублей. На фоне этого также задумались и о смене стоимости маршрутки — проезд в них предложили увеличить до 120 рублей.