Отмена артистов и повышение стоимости проезда: главные новости Новосибирска за неделю

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Юный новосибирец выиграл международный чемпионат по онлайн-игре Dota2. Победу он одержал в составе команды Team Spirit. Игроки получат главный приз — 1,3 млн долларов.
Новосибирцам предложил скинуться на капремонт — историческое здание на улице Богдана Хмельницкого приходит в упадок. В доме у местных жителей протекает крыша, а власти ничего не делают.
В Новосибирске вновь пытаются отменять концерты. На этот раз под пристальное внимание общественников попала эпатажная певица INSTASAMKA. Ее концерт состоится в марте 2024 года, одна активисты уже готовят жалобы властям.
Повышение тарифов в метро активно обсуждают в Новосибирске. Метрополитен предложил повысить тарифы до 38 рублей. Однако некоторые специалисты посчитали, что стоимость поездок можно поднять сразу до 50 рублей. На фоне этого также задумались и о смене стоимости маршрутки — проезд в них предложили увеличить до 120 рублей.
В новосибирском Академгородке прошел митинг против политических репрессий. На улицы с транспортами вышли десятки новосибирцев. Atas.Info сделал репортаж о том, как прошла акция.
Подготовка к Новому году началась в Новосибирске. В мэрии заявили, что в этом году улица Ленина снова станет пешеходной. Совсем скоро ее закроют для проезда. Автомобили не смогут проехать по улице в течение нескольких месяцев.
ЧВК «Вагнер» возобновил набор добровольцев на СВО — им помогают в Росгвардии. Прием новых бойцов приостановили сразу после смерти главы ЧВК Евгения Пригожина в августе 2023 года.
Блогерша из Новосибирска выпустила провокационный клип на песню «Дышит маточкой». Исполнительница собрала сотни негативных комментариев.
Новосибирских студентов запугали. В сети появилась информация об опасном маньяке, который разгуливает вблизи Педагогического университета в Октябрьском районе.