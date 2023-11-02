Сколько лошадей на самом деле погибло при пожаре в конном клубе под Новосибирском?

Руководитель клуба «Подворье» Анастасия Егорова подтвердила, что они потеряли 17 лошадей и пока не знают, смогут ли восстановить работу клуба. Сотрудники конюшни, которая выгорела, начинают приходить в себя после ужасной трагедии и обращаются за помощью. Они объявили о сборе средств.