Сколько лошадей на самом деле погибло при пожаре в конном клубе под Новосибирском?

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
Руководитель клуба «Подворье» Анастасия Егорова подтвердила, что они потеряли 17 лошадей и пока не знают, смогут ли восстановить работу клуба. Сотрудники конюшни, которая выгорела, начинают приходить в себя после ужасной трагедии и обращаются за помощью. Они объявили о сборе средств.
Ночью 1 ноября произошел пожар, который уничтожил конюшню. МЧС получили сообщение о пожаре рано утром. К моменту приезда пожарных, огонь уже охватил здание. По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за включенного обогревателя.
В результате ужасного пожара, в котором погибли животные, выжила только одна лошадь по имени Тося пишет VN ru. В комментариях посетители конного клуба пишут, что огонь забрал у них все самое ценное — смысл жизни, верных друзей и мечту детей.