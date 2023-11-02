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Published Сегодня, 09:21

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Погибли лошади

Сколько лошадей на самом деле погибло при пожаре в конном клубе под Новосибирском?

2 ноября 2023, 09:21
Фото: 1MI
Погибли лошади

17 лошадей погибли в пожаре в конном клубе под Новосибирском

На станции Иня-Восточная в Новосибирском районе разбирают завалы сгоревшего конного клуба, где произошла трагедия. В результате пожара погибли большинство лошадей, выжила только одна.

Руководитель клуба «Подворье» Анастасия Егорова подтвердила, что они потеряли 17 лошадей и пока не знают, смогут ли восстановить работу клуба. Сотрудники конюшни, которая выгорела, начинают приходить в себя после ужасной трагедии и обращаются за помощью. Они объявили о сборе средств.

Ночью 1 ноября произошел пожар, который уничтожил конюшню. МЧС получили сообщение о пожаре рано утром. К моменту приезда пожарных, огонь уже охватил здание. По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за включенного обогревателя.

В результате ужасного пожара, в котором погибли животные, выжила только одна лошадь по имени Тося пишет VN ru. В комментариях посетители конного клуба пишут, что огонь забрал у них все самое ценное — смысл жизни, верных друзей и мечту детей.

Утром 1 ноября в конном клубе вспыхнул пожар — МЧС спасли одну лошадь
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#Новосибирск#Пожар#МЧС#Лошади#Эмилия Губарева#Конный клуб
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