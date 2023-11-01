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Пожар произошел утром 1 ноября

Утром 1 ноября в конном клубе вспыхнул пожар — МЧС спасли одну лошадь

1 ноября 2023, 02:53
Фото: 1MI
Пожар произошел утром 1 ноября

Лошадь спасли из горящего конного клуба под Новосибирском

Из горящего конного клуба в Новосибирском районе пожарные спасли лошадь, подробности происшествия рассказали в ГУ МЧС по НСО.

Утром 1 ноября новосибирские пожарные спасли лошадь из горящего конного клуба. В 07:11 поступило сообщение о пожаре на улице Степной, на станции Иня-Восточная, в Новосибирском районе. Прибыв на место, сотрудники МЧС обнаружили, что кровля конного клуба уже горит.

Спасатели эвакуировали одну лошадь из горящего здания. Хозяйка лошади не пострадала. В конном клубе больше никого не было.

Во время тушения пожара, часть кровли обрушилась. Через 31 минуту удалось полностью потушить открытое горение. Предварительно, площадь пожара составила 237 квадратных метров. Конюшня и прилегающие строения получили повреждения. В происшествии принимали участие 12 человек и 3 единицы техники.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Эмилия Губарева
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