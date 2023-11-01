Утром 1 ноября в конном клубе вспыхнул пожар — МЧС спасли одну лошадь

Утром 1 ноября новосибирские пожарные спасли лошадь из горящего конного клуба. В 07:11 поступило сообщение о пожаре на улице Степной, на станции Иня-Восточная, в Новосибирском районе. Прибыв на место, сотрудники МЧС обнаружили, что кровля конного клуба уже горит.