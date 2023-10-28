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Крупный пожар произошел в Новосибирске — загорелись дома, постройки и СТО

28 октября 2023, 04:07
Фото: ГУ МЧС по НСО
Есть пострадавший

В Новосибирске загорелись дома, постройки и СТО на улице Карла Либкнехта

Сотрудники МЧС успешно потушили пожар в Новосибирске, спасли 18-летнего парня из горящего дома, эвакуировали 5 машин и избежали перекидывания огня на соседние дома, о чем сообщается в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.

В 7 часов утра в Новосибирске на улице Карла Либкнехта произошел пожар в частном доме. Огонь быстро перекинулся на соседние постройки, а затем и на крышу автосервиса. Это создавало угрозу для окружающих частных домов.

Бригады МЧС России более часа тушили открытое горение, при этом столкнулись с проблемами узких проездов и плотной застройки.

В ходе работ пожарные успешно спасли 18-летнего парня из горящего дома, его состояние оценивается как удовлетворительное. Пострадавшего передали медикам.

Также были эвакуированы 5 автомобилей из автосервиса, которые не получили повреждений. Из горящих строений вытащили 2 пропановых баллона.

Предварительно площадь пожара охватила 395 квадратных метров. На месте происшествия работали 24 человека и 6 единиц техники. Причину возникновения пожара выяснят сотрудники МЧС России.

Крупный пожар произошел на складе с химикатами под Новосибирском
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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Эмилия Губарева
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