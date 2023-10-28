Крупный пожар произошел в Новосибирске — загорелись дома, постройки и СТО

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
В 7 часов утра в Новосибирске на улице Карла Либкнехта произошел пожар в частном доме. Огонь быстро перекинулся на соседние постройки, а затем и на крышу автосервиса. Это создавало угрозу для окружающих частных домов.
Бригады МЧС России более часа тушили открытое горение, при этом столкнулись с проблемами узких проездов и плотной застройки.
В ходе работ пожарные успешно спасли 18-летнего парня из горящего дома, его состояние оценивается как удовлетворительное. Пострадавшего передали медикам.
Также были эвакуированы 5 автомобилей из автосервиса, которые не получили повреждений. Из горящих строений вытащили 2 пропановых баллона.
Предварительно площадь пожара охватила 395 квадратных метров. На месте происшествия работали 24 человека и 6 единиц техники. Причину возникновения пожара выяснят сотрудники МЧС России.