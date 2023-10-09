Баня вспыхнула рано утром в Новосибирске — из пожара вытащили трех человек

На крыше находилась женщина, которая была в шоке и не могла самостоятельно спуститься. Пожарные охладили горячую кровлю и помогли ей эвакуироваться. В ходе разведки в задымленных помещениях сотрудники МЧС также обнаружили двух человек и вывели их на свежий воздух. К счастью, никто не пострадал.