Баня вспыхнула рано утром в Новосибирске — из пожара вытащили трех человек

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Утром 9 октября в Новосибирске пожарные спасли трех человек. В 06:12 на улице Выборная произошло возгорание в трехэтажной бане. Когда первая группа пожарных прибыла на место, из окон второго этажа шел дым.
На крыше находилась женщина, которая была в шоке и не могла самостоятельно спуститься. Пожарные охладили горячую кровлю и помогли ей эвакуироваться. В ходе разведки в задымленных помещениях сотрудники МЧС также обнаружили двух человек и вывели их на свежий воздух. К счастью, никто не пострадал.
Предварительно известно, что пожар начался в комнате отдыха на втором этаже. Пожарным потребовалось немного меньше часа, чтобы потушить огонь. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.