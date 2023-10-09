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Пострадавших нет

Баня вспыхнула рано утром в Новосибирске — из пожара вытащили трех человек

9 октября 2023, 04:12
Фото: 1MI
Пострадавших нет

В Новосибирске пожарные спасли трех человек из горящей бани на Выборной

Новосибирские пожарные спасли трех человек при возгорании в трехэтажной бане на улице Выборная, подробнее сообщают в ГУ МЧС по НСО.

Утром 9 октября в Новосибирске пожарные спасли трех человек. В 06:12 на улице Выборная произошло возгорание в трехэтажной бане. Когда первая группа пожарных прибыла на место, из окон второго этажа шел дым.

На крыше находилась женщина, которая была в шоке и не могла самостоятельно спуститься. Пожарные охладили горячую кровлю и помогли ей эвакуироваться. В ходе разведки в задымленных помещениях сотрудники МЧС также обнаружили двух человек и вывели их на свежий воздух. К счастью, никто не пострадал.

Предварительно известно, что пожар начался в комнате отдыха на втором этаже. Пожарным потребовалось немного меньше часа, чтобы потушить огонь. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

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#Новосибирск#Пожар#Спасатели#МЧС#Спасение#Эмилия Губарева
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