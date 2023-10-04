Вытащили труп женщины: страшный пожар произошел в новосибирском доме на Кропоткина

В ночь с 3 на 4 октября произошел пожар в жилом доме на улице Кропоткина. Он начался в квартире на 5 этаже, расположенной в 10-тиэтажном доме в Калининском районе. В 00:09 в МЧС поступило сообщение о пожаре и через четыре минуты, в 00:13, на место прибыли пожарные службы.