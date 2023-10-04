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Погибла женщина

Вытащили труп женщины: страшный пожар произошел в новосибирском доме на Кропоткина

4 октября 2023, 02:08
Фото: ГУ МЧС по НСО
Погибла женщина

В Новосибирске женщина погибла во время пожара в доме на Кропоткина

В Калининском районе Новосибирска произошел пожар в одной из квартир. Сотрудники МЧС нашли на месте тело женщины.

В ночь с 3 на 4 октября произошел пожар в жилом доме на улице Кропоткина. Он начался в квартире на 5 этаже, расположенной в 10-тиэтажном доме в Калининском районе. В 00:09 в МЧС поступило сообщение о пожаре и через четыре минуты, в 00:13, на место прибыли пожарные службы.

Спустя 18 минут, в 00:31, удалось локализовать пожар и в 00:45 было полностью потушено открытое горение. Однако, только в 05:39 удалось полностью ликвидировать возгорание. В результате пожара в трехкомнатной квартире была обнаружена погибшая женщина. Горела мебель в комнате и коридоре на площади 15 квадратных метров.

В результате произошедшего пожара было эвакуировано 31 жильцов, в том числе 6 детей. Благодаря спасательным устройствам удалось спасти 3 взрослых и одного ребенка. Для тушения пожара задействовали 29 человек и 9 единиц техники.

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#Общество#Новосибирск#Пожар#МЧС#Эмилия Губарева#Эвакуация
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