В новосибирской больнице произошел пожар: что случилось

На минувшей неделе пожар произошел в новосибирской гинекологической больнице № 2. Пришлось эвакуировать 90 человек, из них 77 пациентов, сообщил в понедельник, 2 октября, первый заместитель главного управления МЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев. Пострадавших в результате инцидента нет.