В новосибирской больнице произошел пожар: что случилось

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 04:52
На минувшей неделе пожар произошел в новосибирской гинекологической больнице № 2. Пришлось эвакуировать 90 человек, из них 77 пациентов, сообщил в понедельник, 2 октября, первый заместитель главного управления МЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев. Пострадавших в результате инцидента нет.
Как добавили в пресс-службе ведомства, причиной возгорания стало короткое замыкание в светильнике.
Всего за неделю ликвидировано 76 пожаров, спасено 13 человек.