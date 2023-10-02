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Posted Сегодня, 04:50

Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

Пострадавших в результате инцидента нет

В новосибирской больнице произошел пожар: что случилось

2 октября 2023, 04:50
Пострадавших в результате инцидента нет
Из-за вспыхнувшего пламени пришлось эвакуировать 90 человек

На минувшей неделе пожар произошел в новосибирской гинекологической больнице № 2. Пришлось эвакуировать 90 человек, из них 77 пациентов, сообщил в понедельник, 2 октября, первый заместитель главного управления МЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев. Пострадавших в результате инцидента нет.

Как добавили в пресс-службе ведомства, причиной возгорания стало короткое замыкание в светильнике.

Всего за неделю ликвидировано 76 пожаров, спасено 13 человек.

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#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Больница
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