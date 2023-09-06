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Published Сегодня, 11:09

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Updated Сегодня, 11:11

В Новосибирске тушат крупный пожар в пятиэтажке в Калининском районе

В Новосибирске тушат крупный пожар в пятиэтажке в Калининском районе

6 сентября 2023, 11:09
Фото: ГУ МЧС НСО
Пятиэтажный жилой дома загорелся на улице 2-й переулок Краснодонский в Новосибирске 6 сентября. На месте работают пожарные и бригады скорой.

Местные жители сообщили, что загорелась крыша их дома. Густой дым заполонил все вокруг: подъезды, квартиры. Специалисты помогли выбраться на улицу 20 жильцам.

На месте работает усиленная группировка огнеборцев. Пожару присвоен второй ранг.

Горит здание на площади 500 квадратных метров. Пострадавших пока нет.

«Эвакуировали еще 10 человек из пятиэтажки. На месте развернут штаб пожаротушения. К месту для оцепления и перекрытия дороги следуют экипажи ГИБДД», — сообщили в ГУ МЧС Новосибирской области.

#Происшествия#Алина Шефер#Пожар#18+
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