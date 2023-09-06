В Новосибирске тушат крупный пожар в пятиэтажке в Калининском районе

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Местные жители сообщили, что загорелась крыша их дома. Густой дым заполонил все вокруг: подъезды, квартиры. Специалисты помогли выбраться на улицу 20 жильцам.
На месте работает усиленная группировка огнеборцев. Пожару присвоен второй ранг.
Горит здание на площади 500 квадратных метров. Пострадавших пока нет.
«Эвакуировали еще 10 человек из пятиэтажки. На месте развернут штаб пожаротушения. К месту для оцепления и перекрытия дороги следуют экипажи ГИБДД», — сообщили в ГУ МЧС Новосибирской области.