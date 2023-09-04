В Новосибирске произошёл пожар на заводе торгового оборудования

Огонь разгорелся в девятом часу вечера на улице Большевистской, 92. О происшествии сообщили читатели Atas.Info. Как уточнили в ГУ МЧС России по Новосибирской области, горел один из цехов завода. Существовала угроза двум соседним зданиям. Кроме того, внутри находились два газовых баллона.



«Здание металлическое. Размеры и площадь уточняются. Эвакуировали два кислородных баллона. В 21:06 локализация горения на площади 60 квадратных метров. Горит готовая продукция, мебель, оборудование», — рассказали в МЧС.



Открытое горение ликвидировали в 21:11. О пострадавших не сообщается.