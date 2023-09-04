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Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Пламя было видно издалека

В Новосибирске произошёл пожар на заводе торгового оборудования

4 сентября 2023, 14:57
Фото: atas.info
Пламя было видно издалека
Читатели Atas.Info сообщили о пожаре на заводе торгового оборудования в Новосибирске. Пожар начался вечером 4 сентября. Пламя окутало значительную часть здания. По предварительным данным никто не пострадал

Огонь разгорелся в девятом часу вечера на улице Большевистской, 92. О происшествии сообщили читатели Atas.Info. Как уточнили в ГУ МЧС России по Новосибирской области, горел один из цехов завода. Существовала угроза двум соседним зданиям. Кроме того, внутри находились два газовых баллона.

«Здание металлическое. Размеры и площадь уточняются. Эвакуировали два кислородных баллона. В 21:06 локализация горения на площади 60 квадратных метров. Горит готовая продукция, мебель, оборудование», — рассказали в МЧС.

Открытое горение ликвидировали в 21:11. О пострадавших не сообщается.

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#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#ЧП
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