В Новосибирской области двое детей отравились угарным газом при пожаре

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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В селе Ленинское Новосибирского района произошел пожар в частном доме, который удалось ликвидировать спасателям МЧС России менее чем за 40 минут. Однако, в ходе тушения, было обнаружено, что в здании находится газовый баллон объемом 50 литров. Сотрудники МЧС вынесли его из горящего дома и тем самым предотвратили возможную трагедию.
По информации, полученной от оперативных служб, огнем повредилась одна квартира и надворные постройки, общая площадь повреждений составляет 100 квадратных метров. Вторая квартира осталась без повреждений. К ликвидации пожара было задействовано 22 человека и 6 единиц техники.
Отметим, что первое сообщение о возгорании поступило в пожарную службу в 11:41. Известно, что двух детей с отравлением угарным газом и женщину с порезами ног госпитализировали.