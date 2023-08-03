В Новосибирской области двое детей отравились угарным газом при пожаре

В селе Ленинское Новосибирского района произошел пожар в частном доме, который удалось ликвидировать спасателям МЧС России менее чем за 40 минут. Однако, в ходе тушения, было обнаружено, что в здании находится газовый баллон объемом 50 литров. Сотрудники МЧС вынесли его из горящего дома и тем самым предотвратили возможную трагедию.