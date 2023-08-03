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В Новосибирской области двое детей отравились угарным газом при пожаре

3 августа 2023, 06:56
Фото: 1MI
Есть пострадавшие
В Новосибирской области двое детей отравились угарным газом в пожаре частного дома.

В селе Ленинское Новосибирского района произошел пожар в частном доме, который удалось ликвидировать спасателям МЧС России менее чем за 40 минут. Однако, в ходе тушения, было обнаружено, что в здании находится газовый баллон объемом 50 литров. Сотрудники МЧС вынесли его из горящего дома и тем самым предотвратили возможную трагедию.

По информации, полученной от оперативных служб, огнем повредилась одна квартира и надворные постройки, общая площадь повреждений составляет 100 квадратных метров. Вторая квартира осталась без повреждений. К ликвидации пожара было задействовано 22 человека и 6 единиц техники.

Отметим, что первое сообщение о возгорании поступило в пожарную службу в 11:41. Известно, что двух детей с отравлением угарным газом и женщину с порезами ног госпитализировали.

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