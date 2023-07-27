В Новосибирске возобновила работу ЦКБ Академгородка после пожара

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Напомним, пожар в здании ЦКБ произошел 4 июня. Загорелась крыша, дым заполонил все коридоры. Персонал успел до приезда пожарных вывести на улицу всех пациентов, никто не пострадал. Причиной возгорания назвали короткое замыкание.
В настоящий момент больница продолжает работу. Специалисты починили сгоревшую крышу, проложили на чердаке отопительные трубы.
Пациенты приходят на плановый осмотр, также работает отделение экстренной помощи. Кроме того, открыты кабинеты гинекологии, хирургии, колопроктологии, урологии и другие.