atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

Изображение материала

В Новосибирске возобновила работу ЦКБ Академгородка после пожара

27 июля 2023, 07:44
Фото: atas.info
ЦКБ Академгородка в Новосибирске возобновила работу
Двери Центральной клинической больницы Академгородка в Новосибирске снова открылись после пожара. Об этом рассказали в Минздраве региона.

Напомним, пожар в здании ЦКБ произошел 4 июня. Загорелась крыша, дым заполонил все коридоры. Персонал успел до приезда пожарных вывести на улицу всех пациентов, никто не пострадал. Причиной возгорания назвали короткое замыкание.

Фотографии с места пожара в ЦКБ Академгородка: что происходит сейчас и последствия
Узнать подробнее

В настоящий момент больница продолжает работу. Специалисты починили сгоревшую крышу, проложили на чердаке отопительные трубы.

Пациенты приходят на плановый осмотр, также работает отделение экстренной помощи. Кроме того, открыты кабинеты гинекологии, хирургии, колопроктологии, урологии и другие.

Читайте также:
На элитных внедорожниках будут ездить бригады помощи смертельно больным новосибирцамВ Новосибирске врачи спасли 35-летнюю беременную с обширным инсультомЦентральную клиническую больницу в Академгородке эвакуируют: огонь охватил крышу
#Алина Шефер#Пожар#Общество#Больница#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
«Стрижей» не будет: названа окончательная программа авиашоу-2023 в Новосибирске
Сегодня, 03:26
Руководителя аэродрома «Мочище» обвиняют в мошенничестве: за что пострадал Осокин
Сегодня, 02:31
Мемориал открыли в Новосибирске погибшим на СВО бойцам ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 01:18
Ксения Собчак прокомментировала исчезновение генерала из Новосибирска Суровикина
Сегодня, 04:50
Минздрав проверит главврача Колыванской ЦРБ: использовал ли он авто для педиатров
Вчера, 10:50
Сколько вожатых охраняют 100 трудных подростков в лагере под Новосибирском
Вчера, 05:53