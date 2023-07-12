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На элитных внедорожниках будут ездить бригады помощи смертельно больным новосибирцам

12 июля 2023, 01:42
Фото: Midjourney
Внедорожники распределили по НСО

В Новосибирской области бригады помощи смертельно больным получили внедорожники

В Новосибирске вручены ключи от пяти внедорожников медицинским работникам, которые занимаются паллиативной помощью; в регионе уже функционирует 13 таких бригад, а к концу 2023 года их число увеличится до 19.

В Новосибирске 11 июля министр здравоохранения по региону Константин Хальзов передал ключи от пяти внедорожников медицинским работникам, которые оказывают помощь тем, кто находится на грани смерти. Об этом сообщили в Минздраве Новосибирской области.

Получателями стали следующие учреждения: поликлиника №18 в Новосибирске, больницы Барышева, Татарска, Тогучина и черепановский филиал регионального дома ребёнка.

В текущем году было приобретено четыре автомобиля для этих целей, а в следующем году планируется закупить ещё десять. В настоящее время в регионе функционируют 13 бригад, которые занимаются патронажной паллиативной службой — семь для взрослых пациентов и шесть для детей. К концу 2023 года планируется увеличение количества бригад до 19.

Кроме того, в Новосибирской области имеются шесть специализированных отделений с 111 коек и дневной стационар, который работает в две смены и может одновременно принимать 15 взрослых пациентов.

Такие машины получили медучреждения Такие машины получили медучреждения
Такие машины получили медучреждения
Фото: Министерство здравоохранения Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Новосибирск#Минздрав#Внедорожники#Поликлиника#Больница#Автомобили#Транспорт#Город#Общество
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