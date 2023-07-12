В текущем году было приобретено четыре автомобиля для этих целей, а в следующем году планируется закупить ещё десять. В настоящее время в регионе функционируют 13 бригад, которые занимаются патронажной паллиативной службой — семь для взрослых пациентов и шесть для детей. К концу 2023 года планируется увеличение количества бригад до 19.