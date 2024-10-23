В Новосибирске введут в эксплуатацию поликлинику на Ереванской — ее строили по ГЧП

Поликлиника №27 в Новосибирске готовится к открытию. Ее возводила ГК «ВИС» по соглашению о государственно-частном партнерстве (ГЧП) с правительством региона.