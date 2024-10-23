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Поликлиника

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Октябрь
В Новосибирске введут в эксплуатацию поликлинику на Ереванской — ее строили по ГЧП
Поликлиника №27 в Новосибирске готовится к открытию. Ее возводила ГК «ВИС» по соглашению о государственно-частном партнерстве (ГЧП) с правительством региона.
23 октября, 02:17
Колыванскую поликлинику готовят подключить к электросетям «Россети Новосибирск»
В Новосибирской области завершается реконструкция Колыванской центральной районной больницы в рамках национального проекта «Здравоохранение». На месте двух снесенных зданий строится современная поликлиника, для которой специалисты «Россети Новосибирск» уже подготовили электросетевую инфраструктуру.
17 октября, 08:50
Робот Николай стал записывать новосибирцев к врачу через ВКонтакте
Цифровой помощник научился взаимодействовать с новосибирцами через мессенджер ВКонтакте. Создание новых электронных форматов и процесс перехода на них соответствуют реализации национальной цели «Цифровая трансформация». Ее достижение находится на контроле Минцифры региона.
11 октября, 05:06
«ВИС» выплатит новосибирскому Минздраву 86 млн за срыв строительства поликлиник
5 октября, 02:06
Сентябрь
Строительство крупнейшей поликлиники заканчивают в Чулыме Новосибирской области
До конца 2024 года в Чулыме Новосибирской области достроят крупнейший объект здравоохранения — поликлинику ГБУЗ «Чулымская ЦРБ», сообщили в правительстве.
26 сентября, 08:16
Третью поликлинику по скандальной концессии сдадут в Новосибирске в 2024 году
В Новосибирске все-таки планируют сдать третью из шести поликлиник в 2024 году, сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников.
26 сентября, 07:47
Прививка от гриппа: кому категорически запрещена вакцинация
6 сентября, 07:09
Мэрия разрешила ввод второй из семи «концессионных» поликлиник в Новосибирске
Муниципалитет разрешил ввод еще одной поликлиники в рамках ГЧП в Новосибирске, сообщили в ГК «ВИС».
4 сентября, 12:40
Август
За 8 млн приведут в порядок здание-памятник первой поликлиники Новосибирска
Городская поликлиника № 1 объявила тендер на ремонт помещений в здании, признанном памятником регионального значения, следует из документации.
2 августа, 07:36
Июнь
Крупнейший объект здравоохранения построят до конца года в Чулыме по нацпроекту
Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в городе Чулыме Новосибирской области рекордными темпами строится поликлиническое отделение ГБУЗ «Чулымская ЦРБ», сообщили в региональном правительстве.
18 июня, 11:24
Май
Так и не достроят? Концессию на возведение поликлиники расторгают в Новосибирске
24 мая, 01:37
Апрель
В Плющихинском жилмассиве под угрозой затопления оказалась детская поликлиника
В Новосибирске затопило Плющихинский жилмассив. Причиной могло стать перекрытие ливневок строителями. Под угрозой затопления оказалась детская поликлиника.
5 апреля, 12:11
Март
Новосибирцам предложили проверить легкие перед днем борьбы против туберкулеза
Жителей Новосибирской области позвали пройти бесплатный осмотр легких и сделать флюорографию, чтобы выявить возможные заболевания на ранних стадиях.
22 марта, 06:08
Ребенок пострадал при столкновении отечественного и китайского автомобилей
Пенсионер отъезжал от поликлиники и не пропустил автомобиль Chery. В итоге машины столкнулись, пострадал 14-летний пассажир китайской иномарки.
18 марта, 11:22
Февраль
Стало известно, что мешает строительству поликлиники №27 в Новосибирске
Задержки в строительстве поликлиники №27 в Новосибирске вызваны «внешними обстоятельствами», о чем рассказала компания «ВИС», ответственная за строительство.
7 февраля, 01:17
Январь
В Новосибирской области 300 участников СВО получили психологическую помощь
В Новосибирской области 300 участников спецоперации получили помощь психолога. Об этом сообщила Лада Шалыгина, замминистра здравоохранения региона.
25 января, 01:32
ГК «ВИС» назвала причину срыва сроков строительства поликлиники в Новосибирске
Задержка строительства поликлиники в Новосибирске произошла из-за переноса теплотрассы, сообщила ГК «ВИС».
21 января, 04:56
Новая амбулатория для 9 тысяч человек откроется в Новосибирской области по нацпроекту
Губернатор Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Новосибирский район проконтролировал готовность к открытию нового здания амбулатории в посёлке Мичуринский и началу приёма пациентов.
18 января, 08:00
Декабрь 2023
Новосибирцы смогут бесплатно пройти диспансеризацию на новогодних каникулах
Жители Новосибирской области смогут воспользоваться возможностью пройти диспансеризацию и получить медицинскую помощь в новогодние каникулы без оплаты.
29 декабря 2023, 06:01
Введут ли масочный режим в Новосибирской области: ответ Роспотребнадзора
В Новосибирской области не планируют вводить обязательное ношение масок, так как для этого нет причин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
11 декабря 2023, 08:57

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