В Плющихинском жилмассиве под угрозой затопления оказалась детская поликлиника

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Сейчас в микрорайоне затоплены дворы и подвалы. На месте происшествия побывал депутат горсовета Игорь Украинцев. По его словам, все превратилось в жидкую кашу из глины и грязи.
“Раньше был лог. Горе-строители перекрыли естественный поток, уходящий в ливневую канализацию. Вырыли там котлован. В итоге вода потекла через весь микрорайон», — цитирует Игоря Украинцева precedent.tv.
Под угрозой затопления оказался филиал поликлиники №27, где ведет прием педиатр. Может пострадать и клуб детского творчества. Сейчас в подвале медицинского учреждения скопилась смесь из воды, грязи и глины. Представители застройщика — компании «Смарт» — обещали решить проблему в экстренном порядке.
Напомним, что к Новосибирску приближается паводок. Вода уже потихоньку подтапливает СНТ.