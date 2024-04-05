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Плющихинский жилмассив затопило

В Плющихинском жилмассиве под угрозой затопления оказалась детская поликлиника

5 апреля 2024, 12:11
Фото: precedent.tv
Плющихинский жилмассив затопило

В Новосибирске из-за затопления микрорайона опасаются за поликлинику

В Новосибирске затопило Плющихинский жилмассив. Причиной могло стать перекрытие ливневок строителями. Под угрозой затопления оказалась детская поликлиника.

Сейчас в микрорайоне затоплены дворы и подвалы. На месте происшествия побывал депутат горсовета Игорь Украинцев. По его словам, все превратилось в жидкую кашу из глины и грязи.

Раньше был лог. Горе-строители перекрыли естественный поток, уходящий в ливневую канализацию. Вырыли там котлован. В итоге вода потекла через весь микрорайон», — цитирует Игоря Украинцева precedent.tv.

Под угрозой затопления оказался филиал поликлиники №27, где ведет прием педиатр. Может пострадать и клуб детского творчества. Сейчас в подвале медицинского учреждения скопилась смесь из воды, грязи и глины. Представители застройщика — компании «Смарт» — обещали решить проблему в экстренном порядке.

Напомним, что к Новосибирску приближается паводок. Вода уже потихоньку подтапливает СНТ.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Депутат#Поликлиника#Александр Ляхов#Затопление#Игорь Украинцев
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