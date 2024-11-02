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Затопление

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Десятки квартир затопило после коммунальной аварии — что делать жителям
В Новосибирске начали возмещать ущерб жителям, пострадавшим в результате крупной коммунальной аварии, произошедшей 30 октября.
2 ноября, 06:53
В Новосибирске затопило подвалы многоэтажных домов в ЖК «Балтийский»
22 октября, 09:56
Ремонт крыши дома в Новосибирске завершился ее обрушением
В Новосибирске рабочие подрядной организации вскрыли крышу дома во время ремонта, а начавшиеся дожди постепенно разрушают квартиру пенсионерки-инвалида.
5 сентября, 07:36
В полноводную реку превратил дождь Красный проспект в Новосибирске
8 июля, 03:57
Бастрыкину доложат о затопленном подвале в Новосибирске
Новосибирцы пожаловались Александру Бастрыкину на нерешаемую властями проблему с затопленным подвалом одного из домов на улице Станиславского, следует из сообщения Следственного комитета страны.
14 июня, 11:16
За затопленные дачи в пойме Оби новосибирцы не получат денег
Новосибирцев предупредили о возможном затоплении дачных участков в Первомайском и Советском районах, но рассчитывать на выплаты в случае повреждения домов не стоит.
23 апреля, 10:56
Последствия прорыва плотины ГЭС в Новосибирске: какие территории затопит
10 апреля, 03:09
В Плющихинском жилмассиве под угрозой затопления оказалась детская поликлиника
В Новосибирске затопило Плющихинский жилмассив. Причиной могло стать перекрытие ливневок строителями. Под угрозой затопления оказалась детская поликлиника.
5 апреля, 12:11
Кого затопит паводок-2024: МЧС дало прогноз по Новосибирской области
5 апреля, 05:59
2023
Двор в Новосибирске заливает кипятком вторую неделю
Улицу Лежена в Новосибирске затопило горячей водой из-за коммунальной аварии, о чем сообщили в прокуратуре региона.
19 декабря 2023, 06:04
Прокуратура проверит затопление кипятком улицы Большевистская в сильный мороз
В Октябрьском районе Новосибирска случилось происшествие: кипятком затопило улицу Большевистскую. Прокуратура начала проверку.
13 декабря 2023, 05:57
В Новосибирске затопило улицы после ливня с градом
4 сентября 2023, 12:43
Новосибирск затопило после жуткого ливня 4 августа — люди и машины плывут: фото
4 августа 2023, 12:35
Торговый комплекс затопило после мощного ливня под Новосибирском — сотрудники в шоке
В результате мощного ливня в Новосибирске торговый комплекс был вынужден закрыться из-за затопления и отключения проводки.
22 июля 2023, 03:16
Новосибирцы пожаловались на затопленный подвал пятиэтажки и нашествие насекомых
На жителей пятиэтажного дома по адресу Проспект Дзержинского в Новосибирске обрушилась неприятность: подвал затоплен, а от этого появились насекомые; управляющая компания не может решить проблему уже более 10 дней.
18 июля 2023, 03:33
Режим ЧС объявили на Алтае: паводковая ситуация продолжает ухудшаться
13 июня 2023, 05:18

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