В селе Балыкча подтоплено 120 приусадебных участков, 30 жилых домов и машинное отделение малой ГЭС на реке Кайру. Работа электростанции остановлена, электричество подают в дома от дизельного генератора. Дизельная электростанция затоплена в поселке Коо. Есть опасность разрушения моста в районе населенного пункта Чибиля. Затоплена одна из турбаз в долине Чулышмана.