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Режим ЧС объявили на Алтае: паводковая ситуация продолжает ухудшаться

13 июня 2023, 05:18
Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай
Затоплены уже десятки жилых домов
В Республике Алтай резко ухудшилась паводковая обстановка в долине Чулышмана. Продолжает расти уровень воды реках Бия и Катунь

Во вторник, 13 июня, в правительстве Республики Алтай сообщили, что в Улаганском районе введен режим ЧС из-за рекордного роста уровня воды в реке Чулышман. За сутки прирост составил 66 сантиметров.

В селе Балыкча подтоплено 120 приусадебных участков, 30 жилых домов и машинное отделение малой ГЭС на реке Кайру. Работа электростанции остановлена, электричество подают в дома от дизельного генератора. Дизельная электростанция затоплена в поселке Коо. Есть опасность разрушения моста в районе населенного пункта Чибиля. Затоплена одна из турбаз в долине Чулышмана.

Как называется эта база, автор видео не сообщает
Видео: vk.com/vkurse22barnaul

Напряженной остается ситуация в районе Телецкого озера. У села Яйлю уровень воды зафиксирован на отметке 545 см (критический 480 см), около Артыбаша — 543 см (критический 505 см).

Как прогнозируют в республиканском управлении МЧС, рост уровня воды в реках Бия и Катунь продолжится до конца текущей недели. Не исключено, что из-за этого придется перекрывать новые участки автомобильных трасс.

На текущий момент ограничения на автомобильное движение действуют на следующих отрезках дорог:

— Горно-Алтайск — Чоя — Верх-Бийск — Артыбаш в Турочакском районе (проезд здесь открыт только для грузовиков и машин повышенной проходимости)

— на 12-19 км автомобильной дороги Октябрьское — Мульта в Усть-Коксинском районе

— на дороге Балыктуюль — Балыкча на участке км 49+000 — км 97+300 в Улаганском районе

По данным Верхне-Обского бассейнового водного управления, до Новосибирска основная масса паводковых вод дойдёт через 4 дня. Новосибирская ГЭС уже увеличила сброс из водохранилища.

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