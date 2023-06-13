Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Во вторник, 13 июня, в правительстве Республики Алтай сообщили, что в Улаганском районе введен режим ЧС из-за рекордного роста уровня воды в реке Чулышман. За сутки прирост составил 66 сантиметров.
В селе Балыкча подтоплено 120 приусадебных участков, 30 жилых домов и машинное отделение малой ГЭС на реке Кайру. Работа электростанции остановлена, электричество подают в дома от дизельного генератора. Дизельная электростанция затоплена в поселке Коо. Есть опасность разрушения моста в районе населенного пункта Чибиля. Затоплена одна из турбаз в долине Чулышмана.
Напряженной остается ситуация в районе Телецкого озера. У села Яйлю уровень воды зафиксирован на отметке 545 см (критический 480 см), около Артыбаша — 543 см (критический 505 см).
Как прогнозируют в республиканском управлении МЧС, рост уровня воды в реках Бия и Катунь продолжится до конца текущей недели. Не исключено, что из-за этого придется перекрывать новые участки автомобильных трасс.
На текущий момент ограничения на автомобильное движение действуют на следующих отрезках дорог:
— Горно-Алтайск — Чоя — Верх-Бийск — Артыбаш в Турочакском районе (проезд здесь открыт только для грузовиков и машин повышенной проходимости)
— на 12-19 км автомобильной дороги Октябрьское — Мульта в Усть-Коксинском районе
— на дороге Балыктуюль — Балыкча на участке км 49+000 — км 97+300 в Улаганском районе
По данным Верхне-Обского бассейнового водного управления, до Новосибирска основная масса паводковых вод дойдёт через 4 дня. Новосибирская ГЭС уже увеличила сброс из водохранилища.