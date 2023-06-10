Новосибирцы, уехавшие на Алтай на «длинные выходные», столкнулись последствиями паводка. Есть вероятность, что не всем туристам удастся вернуться домой, когда они планировали. Уровень воды в реке Бия, вблизи населенного пункта Кебезень, превысил критическую отметку и составляет 629 см. Также поднимается вода на Телецком озере, сообщили в субботу, 10 июня в управлении МЧС по Республике Алтай.