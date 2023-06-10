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Из-за паводка на Алтае перекрыты дороги: Бия и Катунь вышли из берегов

10 июня 2023, 08:22
Фото: 04.mchs.gov.ru
Вода угрожает сотням жилых домов

Наводнение на Алтае: что известно по состоянию на 10 июня

В Республике Алтай продолжается подъем уровня воды в реках из-за резкого таяния ледников. Через некоторое время эта вода дойдет до Новосибирска

Новосибирцы, уехавшие на Алтай на «длинные выходные», столкнулись последствиями паводка. Есть вероятность, что не всем туристам удастся вернуться домой, когда они планировали. Уровень воды в реке Бия, вблизи населенного пункта Кебезень, превысил критическую отметку и составляет 629 см. Также поднимается вода на Телецком озере, сообщили в субботу, 10 июня в управлении МЧС по Республике Алтай.

В Улаганском районе действует режим чрезвычайной ситуации, в Майминском районе объявлен режим повышенной готовности.

«Уважаемые жители и гости Республики Алтай, при планировании маршрутов передвижения, учитывайте возможное ухудшение паводковой обстановки», — говорится в сообщении ведомства.

Бия частично затопила трассу на подъезде к поселку Артыбаш. «Временно прекращено движение всех видов транспортных средств на региональной дороге Горно-Алтайск — Чоя — Верх-Бийск — Артыбаш (Телецкое озеро) на участке км 151+500 — км 151+950. Движение ограничено из-за выхода реки Бии на проезжую часть», — сообщили в республиканском правительстве.

Вода угрожает сотням жилых домов
Видео: Александр Орлов

Уже затоплены прибрежные участки и в самом Артыбаше.

«Местные говорят такого таяния и такой воды не припоминают! Катунь прёт! На границе с Алтаем до дороги с полметра осталось и затопит», — сообщает очевидец с Чуйского тракта.

Уровень воды в Катуни в районе водомерного поста в Чемале — 6.88 метров. В 2014 году, когда Алтай пострадал от сильнейшего за полвека паводка, в эти даты было на метр ниже.

Такая ситуация сложилась из-за резкого таяния ледников в горах в результате аномальной жары. Пока специалисты не берутся прогнозировать, когда вода пойдет на спад. Приблизительно через неделю алтайский паводок доберется до Новосибирска. Из-за переполнения водохранилища придется увеличивать сброс через дамбу ГЭС. И это приведет, как минимум, к затоплению прибрежных дачных обществ.

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