Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Новосибирцы, уехавшие на Алтай на «длинные выходные», столкнулись последствиями паводка. Есть вероятность, что не всем туристам удастся вернуться домой, когда они планировали. Уровень воды в реке Бия, вблизи населенного пункта Кебезень, превысил критическую отметку и составляет 629 см. Также поднимается вода на Телецком озере, сообщили в субботу, 10 июня в управлении МЧС по Республике Алтай.
В Улаганском районе действует режим чрезвычайной ситуации, в Майминском районе объявлен режим повышенной готовности.
«Уважаемые жители и гости Республики Алтай, при планировании маршрутов передвижения, учитывайте возможное ухудшение паводковой обстановки», — говорится в сообщении ведомства.
Бия частично затопила трассу на подъезде к поселку Артыбаш. «Временно прекращено движение всех видов транспортных средств на региональной дороге Горно-Алтайск — Чоя — Верх-Бийск — Артыбаш (Телецкое озеро) на участке км 151+500 — км 151+950. Движение ограничено из-за выхода реки Бии на проезжую часть», — сообщили в республиканском правительстве.
Уже затоплены прибрежные участки и в самом Артыбаше.
«Местные говорят такого таяния и такой воды не припоминают! Катунь прёт! На границе с Алтаем до дороги с полметра осталось и затопит», — сообщает очевидец с Чуйского тракта.
Уровень воды в Катуни в районе водомерного поста в Чемале — 6.88 метров. В 2014 году, когда Алтай пострадал от сильнейшего за полвека паводка, в эти даты было на метр ниже.
Такая ситуация сложилась из-за резкого таяния ледников в горах в результате аномальной жары. Пока специалисты не берутся прогнозировать, когда вода пойдет на спад. Приблизительно через неделю алтайский паводок доберется до Новосибирска. Из-за переполнения водохранилища придется увеличивать сброс через дамбу ГЭС. И это приведет, как минимум, к затоплению прибрежных дачных обществ.