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Месячная норма осадков за день: Владивосток утонул после шквального ливня

10 июня 2023, 06:26
Фото: vostokmedia.com
Стихия нанесла огромный ущерб

Во Владивостоке ввели режим ЧС из-за разгула стихии

В столице Приморского края устраняют последствия невероятного ливня, который обрушился на город. Для ликвидации последствий шквального ливня потребуются сотни миллионов рублей

Во Владивостоке менее чем за сутки выпало 106 мм осадков при месячной норме в 104 мм. Шквальный ливень и мощные порывы ветра нанесли серьезный ущерб городскому хозяйству. Дороги затоплены, на склонах сошел грунт. Во многих местах поврежден асфальт на тротуарах и дорогах, проезд преграждают упавшие деревья.

Людей уносило ветром в прямом смысле этого слова
Видео: vostokmedia.com

В городе введен режим чрезвычайной ситуации. На ликвидацию последствий удара стихии потребуется 370 млн рублей, пишет издание «Восток-Медиа» со ссылкой на мэра Владивостока Константина Шестакова.

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#Ливень#Стихия#Разрушение#Погода#Владивосток#Видео
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