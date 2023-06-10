Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Во Владивостоке менее чем за сутки выпало 106 мм осадков при месячной норме в 104 мм. Шквальный ливень и мощные порывы ветра нанесли серьезный ущерб городскому хозяйству. Дороги затоплены, на склонах сошел грунт. Во многих местах поврежден асфальт на тротуарах и дорогах, проезд преграждают упавшие деревья.
В городе введен режим чрезвычайной ситуации. На ликвидацию последствий удара стихии потребуется 370 млн рублей, пишет издание «Восток-Медиа» со ссылкой на мэра Владивостока Константина Шестакова.