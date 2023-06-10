Во Владивостоке менее чем за сутки выпало 106 мм осадков при месячной норме в 104 мм. Шквальный ливень и мощные порывы ветра нанесли серьезный ущерб городскому хозяйству. Дороги затоплены, на склонах сошел грунт. Во многих местах поврежден асфальт на тротуарах и дорогах, проезд преграждают упавшие деревья.