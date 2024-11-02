Разрушение

Остались без крыши над головой: как новосибирцы выживают в разваливающемся доме

Жильцы дома на улице Тельмана в Новосибирске несколько лет добиваются признания здания аварийным — он все больше рассыпается с каждым днем. К делу подключились следователи и прокуратура.