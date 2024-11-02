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Разрушение

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2024
Остались без крыши над головой: как новосибирцы выживают в разваливающемся доме
Жильцы дома на улице Тельмана в Новосибирске несколько лет добиваются признания здания аварийным — он все больше рассыпается с каждым днем. К делу подключились следователи и прокуратура.
2 ноября, 04:21
Фундамент рушится у школы в Новосибирской области — что произошло
Из-за опасности разрушения введен режим повышенной готовности в Сузунском районе, говорится в сводке МЧС.
27 октября, 04:16
Бездействие новосибирских чиновников возмутило защищающего памятники активиста
19 июля, 09:39
Многострадальный пандус напротив мэрии снова разрушили в Новосибирске
1 июля, 04:50
Прокуратура проверит разрушающийся дом в Новосибирске
Прокуратура Кировского района Новосибирска инициировала проверку по факту появления трещин и разрушений в доме № 2 на улице Саввы Кожевникова, следует из сообщения пресс-службы областного надзорного ведомства.
10 мая, 12:01
Из дома, где жил писатель Савва Кожевников эвакуировали жильцов в Новосибирске
В Новосибирске жильцов ветхого дома пришлось эвакуировать из-за начавшегося процесса разрушения, сообщают соцсети.
10 мая, 10:23
Мост на плотине ГЭС разрушается во время паводка в Новосибирске
23 апреля, 08:55
В Новосибирске чиновники признались в порче памятника истории: там будет ресторан
22 апреля, 09:05
В Новосибирске продолжается уничтожение памятников Алтайской железной дороги
21 апреля, 10:39
Теплицы новосибирских дачников рухнули из-за температурных качелей и оттепели
Дачники пришли в ужас от разрушенных теплиц за зимний период. Как оказалось, конструкции были не прочные.
12 апреля, 02:16
Бастрыкин проверит разрушение 100-летних домов в Новосибирске
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался информацией о разрушении объектов культурного наследия в Новосибирске после публикации Atas.info. Сейчас председатель центрального аппарата поручил провести доследственную проверку по факту разрушения памятников.
31 марта, 06:43
«Состояние неудовлетворительное»: крячковская школа на Якушева разваливается
22 марта, 05:56
2023
Историческое здание аэропорта «Северный» в Новосибирске на грани разрушения
22 декабря 2023, 10:14
О судьбе исторических зданий Алтайской ЖД рассказали в мэрии Новосибирска
28 сентября 2023, 06:31
В Новосибирске активисты заявили о разрушении 39 памятников
19 сентября 2023, 07:08
В Новосибирске разваливается «профессорский дом»: памятнику отказали в капремонте
30 августа 2023, 06:25
Месячная норма осадков за день: Владивосток утонул после шквального ливня
10 июня 2023, 06:26
Антирейтинг разбитых пешеходных лестниц составили в Новосибирске
25 мая 2023, 07:13
В Новосибирске обрушился пол в жилом бараке на Добролюбова
19 мая 2023, 02:13
«Кирпичи летят»: в Новосибирске разрушается элитный дом в ЖК «Эдем»
Многоэтажка в элитном жилом комплексе «Эдем» в Новосибирске продолжает разрушаться. Построившую его компанию ликвидировали.
5 мая 2023, 05:38

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