В Новосибирске разваливается «профессорский дом»: памятнику отказали в капремонте

— Иду домой и постоянно посматриваю наверх, как бы чего не прилетело, — говорит Юлия Бердышева, жительница дома по адресу Дуси Ковальчук, 185 в Заельцовском районе Новосибирска. Пятиэтажное здание 1938 года постройки, решенное архитектором Борисом Шатневым в модернизированных формах классицизма, буквально разваливается на глазах. Фасад находится в аварийном состоянии, кирпичи, куски штукатурки и декоративной лепнины рушатся во двор и на уличный тротуар.