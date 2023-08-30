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Дом в стиле классицизм был построен в 1938 году

В Новосибирске разваливается «профессорский дом»: памятнику отказали в капремонте

30 августа 2023, 06:25
Фото: 2GIS
Дом в стиле классицизм был построен в 1938 году
Памятник архитектуры регионального значения на улице Дуси Ковальчук, 185, пятиэтажный жилой дом, построенный в стиле «классицизм», разрушается. Надзорные органы бездействуют, констатируя ухудшение состояния объекта культурного наследия

— Иду домой и постоянно посматриваю наверх, как бы чего не прилетело, — говорит Юлия Бердышева, жительница дома по адресу Дуси Ковальчук, 185 в Заельцовском районе Новосибирска. Пятиэтажное здание 1938 года постройки, решенное архитектором Борисом Шатневым в модернизированных формах классицизма, буквально разваливается на глазах. Фасад находится в аварийном состоянии, кирпичи, куски штукатурки и декоративной лепнины рушатся во двор и на уличный тротуар.

Капитального ремонта фасада не проводили никогда. Сначала он был запланирован в 2020-21 годах, потом работы перенесли на 21-22 года, а после и вовсе перестали говорить о каких-либо сроках.

Кирпичи с крыши падают во двор домаКирпичи с крыши падают во двор дома
Кирпичи с крыши падают во двор дома
Фото: atas.info
«В целях исполнения требования ЖК РФ работы по реализации капитального ремонта общего имущества в вышеуказанном многоквартирном доме приостановлены», — говорится в ответе на просьбу жильцов все-таки начать ремонт, подписанном и. о. исполнительного директора регионального Фонда модернизации и развития ЖКХ Дмитрием Кулешовым.

Денег нет, разводят руками в ведомстве. Стоимость капремонта, по расчетам фонда, составляет 63,1 млн рублей, в то время, как планируемый объем начислений с 2014 по, внимание, 2052 (!) год составляет 37,7 млн. Недостающую сумму, а это более 25 млн рублей, жильцам предлагается собрать самим.

Согласно акту обследования дома, проведенного в 2021 году экспертами Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области (ГИООКН), «местами наблюдается локальное отпадение окрасочного и штукатурного слоев…состояние отделки карнизов и орнамента в объеме аттикового этажа неудовлетворительное…состояние отделки отдельных балконов неудовлетворительное». Кроме того, исторический облик здания пострадал из-за вывода квартир из жилого фонда на первом этаже и размещения аляповатых вывесок на фасаде.

Фасад здания находится в плачевном состоянииФасад здания находится в плачевном состоянии
Фасад здания находится в плачевном состоянии
Фото: atas.info

Но инспекция, задокументировав все проблемы и нарушения, не делает ничего, чтобы исправить ситуацию, возмущается житель «профессорского дома» Андрей Холодков. Он неоднократно писал в самые разные инстанции, пытаясь привлечь внимание чиновников к разрушению дома, который находится под охраной государства.

«Все абсолютно бездействуют, никому не интересно, что происходит с нашим домом, который теряет свою красоту», — с грустью резюмирует Холодков.
«При том, что суммы в квитанциях на оплату как капитального, так и текущего ремонта прогрессивно растут», — добавляет Юлия Бердышева.

Между тем, Федеральный закон № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» предусматривает включение в государственные программы сохранения и реконструкции зданий, подобных «профессорскому дому». Однако, на территории Новосибирской области этот закон, по сути, не выполняется. Яркими примерами служат легендарный стоквартирный дом или конструктивистский шедевр архитекторов Гордееева, Тургенева и Никитина Дом с часами.

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Редакция Atas.info направила запросы в региональное министерство ЖКХ и ГИООКН с просьбой прокомментировать ситуацию.

«Профессорский дом» на улице Дуси Ковальчук был построен в 1938 по проекту архитектора Бориса Шатнева для нужд Министерства путей сообщения и позже вошел в состав комплекса студгородка Новосибирского института военных инженеров транспорта (ныне СГУПС). Верхняя часть здания декорирована живописным орнаментом, выполненным в уникальной для Новосибирска технике сграффито. Дом признан памятником архитектуры регионального значения в 2001 году.

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