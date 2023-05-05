ТСЖ могло предъявить претензии по ремонту к единственной компании правопреемнику ООО «Дом-Строй» — ООО «Мастер», но ее ликвидировали в конце апреля 2023 года. Это означает, что за восстановление фасада придется платить самим жильцам. А стоимость работ составит около 10 миллионов рублей.



