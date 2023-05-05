atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

Изображение материала

«Кирпичи летят»: в Новосибирске разрушается элитный дом в ЖК «Эдем»

5 мая 2023, 05:38
Фото: Прецедент
Элитный дом разрушается в Новосибирске

В Новосибирске разрушается элитный дом в ЖК «Эдем»

Многоэтажка в элитном жилом комплексе «Эдем» в Новосибирске продолжает разрушаться. Построившую его компанию ликвидировали.

Здание было сдано более 10 лет назад и получило несколько наград в области архитектуры и дизайна. Сейчас от фасада откалываются кирпичи, пугая жильцов и людей, походящих мимо, пишет «Прецедент».

Собственники квартир не могут пользоваться элементарными вещами, такими как центральный вход, также заходить внутрь здания становится проблематично. Для решения этой проблемы товарищество собственников жилья проводит экспертизу и обвиняет застройщика в ошибке при строительстве.

Специалисты уже выявили нарушения: отсутствие деформационных швов и ненормативные свесы. Но от таких результатов «открещиваются» в ГК «Дом-Строй» - по их мнению, разрушения связаны с неправильной эксплуатацией здания.

ТСЖ могло предъявить претензии по ремонту к единственной компании правопреемнику ООО «Дом-Строй» — ООО «Мастер», но ее ликвидировали в конце апреля 2023 года. Это означает, что за восстановление фасада придется платить самим жильцам. А стоимость работ составит около 10 миллионов рублей.

#Алина Шефер#Дом#Разрушение#Застройщик#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Военные самолеты пролетят над Новосибирском 9 мая 2023 во время Парада Победы
Вчера, 10:00
Репетиция парада 5 мая 2023 в Новосибирске: когда начнется и какие улицы перекроют
Вчера, 05:00
Метро на площади Ленина закроют в Новосибирске во время репетиции парада 5 мая
Вчера, 10:07
"Это профанация": искитимцы не поверили обещаниям чиновников про исправительный центр
Вчера, 07:28
В Новосибирске назвали дату и время запуска фонтанов в мае 2023
Вчера, 10:30
Подростки жестоко избили школьника и сняли это на видео под Новосибирском
Сегодня, 01:23