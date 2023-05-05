Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
Здание было сдано более 10 лет назад и получило несколько наград в области архитектуры и дизайна. Сейчас от фасада откалываются кирпичи, пугая жильцов и людей, походящих мимо, пишет «Прецедент».
Собственники квартир не могут пользоваться элементарными вещами, такими как центральный вход, также заходить внутрь здания становится проблематично. Для решения этой проблемы товарищество собственников жилья проводит экспертизу и обвиняет застройщика в ошибке при строительстве.
Специалисты уже выявили нарушения: отсутствие деформационных швов и ненормативные свесы. Но от таких результатов «открещиваются» в ГК «Дом-Строй» - по их мнению, разрушения связаны с неправильной эксплуатацией здания.
ТСЖ могло предъявить претензии по ремонту к единственной компании правопреемнику ООО «Дом-Строй» — ООО «Мастер», но ее ликвидировали в конце апреля 2023 года. Это означает, что за восстановление фасада придется платить самим жильцам. А стоимость работ составит около 10 миллионов рублей.