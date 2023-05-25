Антирейтинг разбитых пешеходных лестниц составили в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Лестницу, ведущую с улицы Восход на станцию «Речной вокзал» власти пытаются отремонтировать уже более полугода. Проводился аукцион на выбор подрядчика, только он оказался не такой активный, как всем хотелось бы, и затянул работы.
Недавно местные жители заполонили эту лестницу плакатами с требованием срочно отремонтировать. Ведь начинается дачный сезон и пенсионеры с тележками, набитыми урожаем, будут подниматься по этим опасным, разрушенным ступенькам, выходя из пригородной электрички.
Уже больше года новосибирцы негодуют из-за лестницы, по которой они спускаются к железнодорожной станции Новосибирск-Южный. Первые жалобы на нее начали поступать еще зимой 2021 года.
«Одна ступенька как-то давно отлупилась и ее прикрыли доской. Можно было не заметить и переломать ноги, провалившись, когда ее закрывало снегом. Это лестница в ад», - рассказала Atas.info читательница Елена.
Сейчас эта лестница перекрыта. Это было сделано для того, чтобы начать ремонт, но работы так и не начались. Знающие об этой лестнице жители сами обходят ее стороной.
Еще одной страшной лестницей по версии новосибирцев является та, что находится у Димитровского моста – на улице Фабричной. По ней ежедневно спускаются и поднимаются десятки людей с покупками, сделанные в гипермаркете.
«Каждый день рискуем – боимся убиться. Часто помогаем бабушкам спуститься, если нам, молодым, страшно, то что они чувствуют в этот момент», - рассказывают новосибирцы.
Еще зимой прошлого года этой лестницей интересовалась прокуратура Железнодорожного района. Была организована проверка, после которой МКУ Новосибирска «Центральное» дали поручение ее отремонтировать. Ступени немного облагородили, но глобального ремонта так и не случилось.