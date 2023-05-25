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Антирейтинг разбитых пешеходных лестниц составили в Новосибирске

25 мая 2023, 07:13
Фото: 1MI
Новосибирцы назвали самые опасные лестницы в городе
Все чаще горожане жалуются на опасные пешеходные лестницы в Новосибирске, которые находятся в плохом состоянии годами. Самой проблемной сейчас является лестница возле станции метро «Речной вокзал». По отзывам сибиряков в соцсетях Atas.info составил антирейтинг спусков с разбитыми ступеньками.

Лестница к Речному вокзалу

Опасная лестница возле Речного вокзалаОпасная лестница возле Речного вокзала
Опасная лестница возле Речного вокзала
Фото: АСТ-54/ВК

Лестницу, ведущую с улицы Восход на станцию «Речной вокзал» власти пытаются отремонтировать уже более полугода. Проводился аукцион на выбор подрядчика, только он оказался не такой активный, как всем хотелось бы, и затянул работы.

Недавно местные жители заполонили эту лестницу плакатами с требованием срочно отремонтировать. Ведь начинается дачный сезон и пенсионеры с тележками, набитыми урожаем, будут подниматься по этим опасным, разрушенным ступенькам, выходя из пригородной электрички.

Устали ждать: новосибирцы сами соорудили ступеньки на лестнице у Речного вокзала
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«Адская» лестница к станции Новосибирск-Южный

Уже больше года новосибирцы негодуют из-за лестницы, по которой они спускаются к железнодорожной станции Новосибирск-Южный. Первые жалобы на нее начали поступать еще зимой 2021 года.

Лестница к станции Новосибирск-ЮжныйЛестница к станции Новосибирск-Южный
Лестница к станции Новосибирск-Южный
Фото: ЧП Новосибирск/ВК
«Одна ступенька как-то давно отлупилась и ее прикрыли доской. Можно было не заметить и переломать ноги, провалившись, когда ее закрывало снегом. Это лестница в ад», - рассказала Atas.info читательница Елена.

Сейчас эта лестница перекрыта. Это было сделано для того, чтобы начать ремонт, но работы так и не начались. Знающие об этой лестнице жители сами обходят ее стороной.

Лестница смерти – спуск с Димитровского моста

Еще одной страшной лестницей по версии новосибирцев является та, что находится у Димитровского моста – на улице Фабричной. По ней ежедневно спускаются и поднимаются десятки людей с покупками, сделанные в гипермаркете.

Фото: АСТ-54/ВК
«Каждый день рискуем – боимся убиться. Часто помогаем бабушкам спуститься, если нам, молодым, страшно, то что они чувствуют в этот момент», - рассказывают новосибирцы.

Еще зимой прошлого года этой лестницей интересовалась прокуратура Железнодорожного района. Была организована проверка, после которой МКУ Новосибирска «Центральное» дали поручение ее отремонтировать. Ступени немного облагородили, но глобального ремонта так и не случилось.

#Алина Шефер#Город#Лестница#Разрушение#Новосибирск#Новосибирская область
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