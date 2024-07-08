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Published Сегодня, 03:57

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Updated Сегодня, 03:59

В полноводную реку превратил дождь Красный проспект в Новосибирске

В полноводную реку превратил дождь Красный проспект в Новосибирске

8 июля 2024, 03:57
Фото: atas.info
В Новосибирске проливной дождь ночью затопил участок Красного проспекта, очевидцы выложили видео в соцсети.

В Новосибирске в ночь на понедельник, 8 июня, после дождя участок Красного проспекта от улицы Кропоткина и до площади Калинина превратился в самую настоящую реку. Новосибирцы поделились сделанной ими видеозаписью в паблике «Инцидент Новосибирск» в ВК.

Видео: соцсети

Ошеломленные очевидцы, находившиеся в салоне автомобиля, смогли описать происходящее только с помощь нецензурной лексики.

Подписчики паблика, не испытавшие на себе стихию, как всегда шутят — мол, в столице Сибири наконец растаял снег. Не обошлось и без традиционных в таких случаев упреках в адрес мэрии, не следящей за состоянием ливневой канализации.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Инцидент#Дождь#Красный проспект#Наводнение#Затопление
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