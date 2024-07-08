В полноводную реку превратил дождь Красный проспект в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
В Новосибирске в ночь на понедельник, 8 июня, после дождя участок Красного проспекта от улицы Кропоткина и до площади Калинина превратился в самую настоящую реку. Новосибирцы поделились сделанной ими видеозаписью в паблике «Инцидент Новосибирск» в ВК.
Ошеломленные очевидцы, находившиеся в салоне автомобиля, смогли описать происходящее только с помощь нецензурной лексики.
Подписчики паблика, не испытавшие на себе стихию, как всегда шутят — мол, в столице Сибири наконец растаял снег. Не обошлось и без традиционных в таких случаев упреках в адрес мэрии, не следящей за состоянием ливневой канализации.