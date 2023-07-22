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Торговый комплекс затопило после мощного ливня под Новосибирском — сотрудники в шоке

22 июля 2023, 03:16
Фото: Midjourney
Новосибирск вчера выглядел примерно так

Под Новосибирском затопило торговый комплекс после мощного ливня

В результате мощного ливня в Новосибирске торговый комплекс был вынужден закрыться из-за затопления и отключения проводки.

21 июля в Новосибирске прошёл сильный дождь, из-за которого многие дороги были затоплены. В посёлке Краснообск несколько зданий оказались в ловушке воды.

Один из блогеров, Валерий Котельников, рассказывает Сиб.фм, что особенно пострадал торговый комплекс на улице Западная, который уже давно нуждался в системе для слива дождевой воды. Сотрудники собирали воду ведрами и тряпками.

Магазин «Мария-Ра» был также затоплен и вынужденно закрылся. Как оказалось, владелец здания накануне повысил арендную плату на 12%, но не отвечал на вопросы руководства продуктового магазина относительно возмещения ущерба от наводнения.

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#Эмилия Губарева#Ливень#Затопление#Общество#Город#Погода
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