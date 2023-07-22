Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
21 июля в Новосибирске прошёл сильный дождь, из-за которого многие дороги были затоплены. В посёлке Краснообск несколько зданий оказались в ловушке воды.
Один из блогеров, Валерий Котельников, рассказывает Сиб.фм, что особенно пострадал торговый комплекс на улице Западная, который уже давно нуждался в системе для слива дождевой воды. Сотрудники собирали воду ведрами и тряпками.
Магазин «Мария-Ра» был также затоплен и вынужденно закрылся. Как оказалось, владелец здания накануне повысил арендную плату на 12%, но не отвечал на вопросы руководства продуктового магазина относительно возмещения ущерба от наводнения.