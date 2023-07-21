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«Буду сетью привязывать к окну»: автомобили новосибирцев уплыли со дворов из-за ливня

21 июля 2023, 11:25
Фото: предоставили читатели atas.info

Мощный ливень снова затопил улицы Новосибирска

Сильный дождь прошел в Новосибирске 21 июля и снес все на своем пути, включая автомобили. Снова горожане и машины плывут.

Ливневые канализации снова не выдерживают такой наплыв дождевой воды — улицы утопают. Автомобили уже не едут по дорогам, а плывут, и их не могут догнать владельцы.

«Прям со двора унесло машину, и я аж растерялся — как поймать и остановить ее. В следующий раз буду сетью привязывать к окну», — поделился бедой читатель Atas.info.

По сообщениям новосибирцев, ливень затопил автобусы, парковки в торговых центрах. Из общественного транспорта пришлось досрочно выходить всем пассажирам, потому что они не смогли бы дальше проехать.

Сейчас в городе отмечаются серьезные пробки из-за непогоды. Судя по 2ГИС, дорожный затор в 8 баллов.

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#Алина Шефер#Автомобили#Ливни#Непогода#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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