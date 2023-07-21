«Буду сетью привязывать к окну»: автомобили новосибирцев уплыли со дворов из-за ливня

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Ливневые канализации снова не выдерживают такой наплыв дождевой воды — улицы утопают. Автомобили уже не едут по дорогам, а плывут, и их не могут догнать владельцы.
«Прям со двора унесло машину, и я аж растерялся — как поймать и остановить ее. В следующий раз буду сетью привязывать к окну», — поделился бедой читатель Atas.info.
По сообщениям новосибирцев, ливень затопил автобусы, парковки в торговых центрах. Из общественного транспорта пришлось досрочно выходить всем пассажирам, потому что они не смогли бы дальше проехать.
Сейчас в городе отмечаются серьезные пробки из-за непогоды. Судя по 2ГИС, дорожный затор в 8 баллов.