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Вода затопила улицу

Прокуратура проверит затопление кипятком улицы Большевистская в сильный мороз

13 декабря 2023, 05:57
Фото: atas.info
Вода затопила улицу
В Октябрьском районе Новосибирска случилось происшествие: кипятком затопило улицу Большевистскую. Прокуратура начала проверку.

Читатели Atas.info сообщили, что их двор возле дома №98 затопило горячей водой. Проблема возникла на участке улицы между магазином «Лента» и микрорайоном «Европейский берег».

Машины ехали по глубоким лужам, а пешеходы были вынуждены в мороз искать альтернативный проход к магазину. Вода замерзла и на дорогах образовался гололед.

Прокуратура организовала проверку по факту затопления на Большевистской улице из-за аварии на сетях водоотведения. «Будут установлены причины происшествия, дана оценка действиям аварийно-диспетчерской службы».

Улицу Большевистскую в Новосибирске затопило кипятком в 40-градусный мороз
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#Новосибирск#Эмилия Губарева#Гололед#Мороз#Кипяток#Большевистская улица#Затопление
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