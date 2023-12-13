Прокуратура проверит затопление кипятком улицы Большевистская в сильный мороз

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Читатели Atas.info сообщили, что их двор возле дома №98 затопило горячей водой. Проблема возникла на участке улицы между магазином «Лента» и микрорайоном «Европейский берег».
Машины ехали по глубоким лужам, а пешеходы были вынуждены в мороз искать альтернативный проход к магазину. Вода замерзла и на дорогах образовался гололед.
Прокуратура организовала проверку по факту затопления на Большевистской улице из-за аварии на сетях водоотведения. «Будут установлены причины происшествия, дана оценка действиям аварийно-диспетчерской службы».