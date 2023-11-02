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В учреждении учатся около 300 человек

Новоколледж получил предостережение прокуратуры после скандала в ЖК «Огни Сибири»

2 ноября 2023, 13:47
Фото: ЦИАН
В учреждении учатся около 300 человек

Новоколледж в Новосибирске получил предостережение прокуратуры

Прокуратура вынесла предостережение новосибирскому Новоколледжу из-за размещения учреждения в жилкомплексе. Ранее жители возмущались такому соседству из-за большого наплыва студентов на частную территорию.

Конфликтная эпопея между «Новоколледжем» и «Огнями Сибири» продолжается: после визита представителей жильцов в Следственный комитет Новосибирска, областная прокуратура выдала учебному учреждению предупреждение: якобы колледж своим переездом нарушает жилищные права жителей ЖК.

«После объявления прокурором предостережения директор ООО „Новоколледж“ арендовал иное помещение для осуществления образовательной деятельности, соответствующее требованиям закона», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Эту информацию опроверг директор «Новоколледжа» Юрий Лобанов. Он пояснил, что прокуратура вынесла предостережение, но фактически колледж еще никуда не переехал.

«Прокуратура торопит события: договор еще не подписан, он будет заключен только после студенческого голосования, результаты которого будут завтра».

Лобанов подтвердил, что прокуратура выдала предупреждение, но подмечает, что оно не имеет юридической силы. Например, мэр города получает их постоянно.

Тем временем ведомство рапортует, что «мерами реагирования прокурора Центрального района не допущено нарушение жилищных прав граждан, проживающих в комплексе „Огни Сибири“ и более 300 студентов на получение образования в надлежащих условиях».

Ранее Atas.Info писал, что жители ЖК «Огни Сибири» возмущались планам размещения частного учреждения на первом этаже их дома. Они решили, что любое учебное заведение не может располагаться в жилом здании, стали писать жалобы в госорганы и записали видеообращение для общественности. Сейчас новосибирский «Новоколледж» нашел альтернативный вариант размещения для своего нового филиала.

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