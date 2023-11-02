Новоколледж получил предостережение прокуратуры после скандала в ЖК «Огни Сибири»

Ранее Atas.Info писал, что жители ЖК «Огни Сибири» возмущались планам размещения частного учреждения на первом этаже их дома. Они решили, что любое учебное заведение не может располагаться в жилом здании, стали писать жалобы в госорганы и записали видеообращение для общественности. Сейчас новосибирский «Новоколледж» нашел альтернативный вариант размещения для своего нового филиала.