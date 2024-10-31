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Новоколледж

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В Новосибирске у Новоколледжа забрали лицензию
Минобр принял решение приостановить лицензию на деятельность новосибирского Новоколледжа.
31 октября, 06:03
Со скандалом пытаются закрыть Новошколу и Новоколледж в Новосибирске
Частные образовательные заведения доработают до конца учебного года, но нового набора учащихся не будет, сообщает телеграм-канал «Новоколледж для своих».
28 апреля, 10:33
Экс-директор новосибирского «Новоколледжа» Чернышов* готов работать в Казахстане
Бывший директор «Новоколледжа» Сергей Чернышов* ищет работу. На резюме обратил внимание Сиб.фм. Соискатель готов к переезду в крупные города Казахстана и командировкам.
13 февраля, 13:03
2023
Новоколледж получил предостережение прокуратуры после скандала в ЖК «Огни Сибири»
Прокуратура вынесла предостережение новосибирскому Новоколледжу из-за размещения учреждения в жилкомплексе. Ранее жители возмущались такому соседству из-за большого наплыва студентов на частную территорию.
2 ноября 2023, 13:47
После протестов в ЖК «Огни Сибири» Новоколледж может выбрать новое место
Новосибирский Новоколледж нашел альтернативный вариант размещения для своего нового филиала. Ранее жители ЖК «Огни Сибири» возмущались, что частное учреждение планируют разместить на первом этаже их дома.
2 ноября 2023, 08:40
Жители ЖК «Огни Сибири» протестуют против соседства с Новоколледжем
Как рассказала в группе АСТ-54 жительница ЖК «Они Сибири» Юлия Голенищева на территории жилого комплекса будут обучаться 300 учеников 9-11 классов — в помещения въезжает Новоколледж. Жильцы домов недовольны таким соседством.
29 октября 2023, 12:17
В новосибирском «Новоколледже» сменился директор — им стал «музейщик» Лобанов
В частном «Новоколледже» сменился директор. Им стал руководитель пресс-службы Музея Новосибирска Юрий Лобанов.
16 августа 2023, 10:17
Основатель «Новоколледжа» в Новосибирске Сергей Чернышов признан иноагентом
27 мая 2023, 02:37

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