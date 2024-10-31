В Новосибирске у Новоколледжа забрали лицензию

Posted 31 октября, 06:03
Published 31 октября, 06:03
Modified 31 октября, 06:10
Updated 31 октября, 06:10
Действие лицензии образовательного учреждения приостановили временно. Новоколледж остается без лицензии ровно на год — с 30 октября 2024 года по 30 октября 2025 год.
В июле Новоколледж заявил о своем закрытии. Такое решение приняли собственники. Все студенты ушли учиться в другие учреждения.
Год назад основателя колледжа Сергея Чернышева* признали иностранным агентом. Его должность занят Юрий Лобанов, прессек НГТУ.
*признан в РФ иностранным агентом