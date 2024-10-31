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Posted 31 октября, 06:03

Published 31 октября, 06:03

Modified 31 октября, 06:10

Updated 31 октября, 06:10

Колледж закрыт

В Новосибирске у Новоколледжа забрали лицензию

31 октября 2024, 06:03
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Колледж закрыт
Минобр принял решение приостановить лицензию на деятельность новосибирского Новоколледжа.

Действие лицензии образовательного учреждения приостановили временно. Новоколледж остается без лицензии ровно на год — с 30 октября 2024 года по 30 октября 2025 год.

В июле Новоколледж заявил о своем закрытии. Такое решение приняли собственники. Все студенты ушли учиться в другие учреждения.

Год назад основателя колледжа Сергея Чернышева* признали иностранным агентом. Его должность занят Юрий Лобанов, прессек НГТУ.

*признан в РФ иностранным агентом

Экс-директор новосибирского «Новоколледжа» Чернышов* готов работать в Казахстане
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#Эмилия Губарева#Образование#Новосибирск#Лицензия#Новоколледж
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