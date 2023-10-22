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Поводом для проверки послужила публикация Atas.info

Ситуация с фальшивыми медосмотрами в Новосибирске заинтересовала прокуратуру

22 октября 2023, 05:11
Фото: 1MI
Поводом для проверки послужила публикация Atas.info
Прокуратура Новосибирской области после публикации Atas.info начала проверку появления записей на Госуслугах о несуществующих медосмотрах

После публикации материала о массовом обмане новосибирцев, которые, согласно записям на портале госуслуг, ежегодно многократно якобы посещают врачей и проходят диспансеризацию, прокуратура Новосибирской области начала проверку. Об этом говорится в письме за подписью начальника отдела надзора за исполнением законов в социальной сфере Инны Чумаковой, которое ведомство направило в редакцию Atas.info в ответ на официальный запрос с просьбой проверить законность сложившейся ситуации.

Ранее региональный Минздрав откликнулся на публикацию комментарием, в котором говорилось, что «специалистами министерства будет проведена проверка. В случае подтверждения нарушений, в отношении руководства медицинской организации и сотрудников, допустивших нарушения, будут приняты меры, в том числе дисциплинарные. Также пациент в такой ситуации может обратиться в свою страховую медицинскую организацию».

Напомним, что новый раздела «Здоровье» на «Госуслугах» позволяет увидеть информацию о всех оказанных медицинских процедурах. Многие новосибирцы заметили, что в документах указаны процедуры, которые они никогда не проходили.

Причем услуги оказываются в совершенно разных учреждениях — не только в поликлиниках, к которым они прикреплены, но и в больницах в отдаленных районах города. Наиболее частая процедура — диспансеризация после COVID-19.

Принудительные услуги. Новосибирцев массово записывают на фальшивые медосмотры
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#Медицина#Новосибирск#Госуслуги#Прокуратура#Проверка
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