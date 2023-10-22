Ситуация с фальшивыми медосмотрами в Новосибирске заинтересовала прокуратуру

После публикации материала о массовом обмане новосибирцев, которые, согласно записям на портале госуслуг, ежегодно многократно якобы посещают врачей и проходят диспансеризацию, прокуратура Новосибирской области начала проверку. Об этом говорится в письме за подписью начальника отдела надзора за исполнением законов в социальной сфере Инны Чумаковой, которое ведомство направило в редакцию Atas.info в ответ на официальный запрос с просьбой проверить законность сложившейся ситуации.