Ситуация с фальшивыми медосмотрами в Новосибирске заинтересовала прокуратуру

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
После публикации материала о массовом обмане новосибирцев, которые, согласно записям на портале госуслуг, ежегодно многократно якобы посещают врачей и проходят диспансеризацию, прокуратура Новосибирской области начала проверку. Об этом говорится в письме за подписью начальника отдела надзора за исполнением законов в социальной сфере Инны Чумаковой, которое ведомство направило в редакцию Atas.info в ответ на официальный запрос с просьбой проверить законность сложившейся ситуации.
Ранее региональный Минздрав откликнулся на публикацию комментарием, в котором говорилось, что «специалистами министерства будет проведена проверка. В случае подтверждения нарушений, в отношении руководства медицинской организации и сотрудников, допустивших нарушения, будут приняты меры, в том числе дисциплинарные. Также пациент в такой ситуации может обратиться в свою страховую медицинскую организацию».
Напомним, что новый раздела «Здоровье» на «Госуслугах» позволяет увидеть информацию о всех оказанных медицинских процедурах. Многие новосибирцы заметили, что в документах указаны процедуры, которые они никогда не проходили.
Причем услуги оказываются в совершенно разных учреждениях — не только в поликлиниках, к которым они прикреплены, но и в больницах в отдаленных районах города. Наиболее частая процедура — диспансеризация после COVID-19.