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Скорая помощь.

Жители Новосибирска часами ждут скорой после вызова

23 сентября 2023, 06:01
Фото: 1MI
Скорая помощь.
«Ждите. Нет свободных бригад», — отвечали родителям, которые не могли сбить ребенку очень высокую температуру. У новосибирцев возникли проблемы с вызовом скорой помощи, но даже после того, как удалось дозвониться и вызвать врача, скорая ехала больше часа, а некоторые ждут бригаду по несколько часов.

На вызов врачей скорой помощи может потребоваться намного больше времени, чем раньше — новосибирцы рассказывают, что из-за нехватки медиков, возникли проблемы с вызовом скорой помощи. Как сообщают читатели НГС, 27 августа родители ребенка с высокой температурой шесть раз звонили в скорую и слышали в ответ «Ждите. Нет свободных бригад».

Сбить температуру обычными средствами в данном случае было нельзя, так как ребенок принимает препараты, которые нельзя совмещать с жаропонижающими. Первый звонок был сделан в 19 часов, с врачом родителей соединили ближе полуночи, им сказали, что надо ждать скорую, которая приехала через полтора часа после этого разговора. Родители ждали врача более шести часов в общей сложности для того, чтобы врач приехала и поставила укол малышу, температура ко времени приезда уже поднялась до 39.

17 сентября скорую также ждали более трех часов. Согласно правлиам, опубликованным на сайте Минздрава НСО, вызовы делятся на неотложные и экстренные. Бригады выезжают сначала на экстренные случаи, но даже на экстренные вызовы с сердечным приступом новосибирцы долго ждут приезда скорой.

Акция протеста против развала системы скорой помощи прошла в Новосибирске
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В Новосибирске прошла акция против развала системы скорой помощи.

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