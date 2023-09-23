Жители Новосибирска часами ждут скорой после вызова

Сбить температуру обычными средствами в данном случае было нельзя, так как ребенок принимает препараты, которые нельзя совмещать с жаропонижающими. Первый звонок был сделан в 19 часов, с врачом родителей соединили ближе полуночи, им сказали, что надо ждать скорую, которая приехала через полтора часа после этого разговора. Родители ждали врача более шести часов в общей сложности для того, чтобы врач приехала и поставила укол малышу, температура ко времени приезда уже поднялась до 39.