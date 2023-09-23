Жители Новосибирска часами ждут скорой после вызова

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
На вызов врачей скорой помощи может потребоваться намного больше времени, чем раньше — новосибирцы рассказывают, что из-за нехватки медиков, возникли проблемы с вызовом скорой помощи. Как сообщают читатели НГС, 27 августа родители ребенка с высокой температурой шесть раз звонили в скорую и слышали в ответ «Ждите. Нет свободных бригад».
Сбить температуру обычными средствами в данном случае было нельзя, так как ребенок принимает препараты, которые нельзя совмещать с жаропонижающими. Первый звонок был сделан в 19 часов, с врачом родителей соединили ближе полуночи, им сказали, что надо ждать скорую, которая приехала через полтора часа после этого разговора. Родители ждали врача более шести часов в общей сложности для того, чтобы врач приехала и поставила укол малышу, температура ко времени приезда уже поднялась до 39.
17 сентября скорую также ждали более трех часов. Согласно правлиам, опубликованным на сайте Минздрава НСО, вызовы делятся на неотложные и экстренные. Бригады выезжают сначала на экстренные случаи, но даже на экстренные вызовы с сердечным приступом новосибирцы долго ждут приезда скорой.
В Новосибирске прошла акция против развала системы скорой помощи.