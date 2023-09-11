10-летний мальчик ослеп после лечения в новосибирской больнице — обвиняют врачей

Школьника доставили в детскую городскую клиническую больницу №1 в плохом состоянии. В результате, он впал в кому. Врачи сомневались в диагнозах и предполагали рак, но точной информации у них не было. У мальчика уже произошел отек мозга, но ему не было оказано лечение, считают родители. Тогда его перевели в областную больницу.