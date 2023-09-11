10-летний мальчик ослеп после лечения в новосибирской больнице — обвиняют врачей

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:50
В Новосибирске 10-летний мальчик потерял зрение после лечения в больнице. В начале 2023 года школьник заболел и в городской больнице ему поставили диагноз отравления. Однако уже через сутки его перевели в реанимацию из-за сахарного диабета. Состояние ребенка ухудшалось, и он полностью ослеп. Родители винят врачей и требуют наказания.
Согласно словам отца мальчика, его сын в конце 2022 года заболел фарингитом и получал лечение от местного врача. В январе мальчику стало плохо — он испытывал тошноту, слабость и головные боли. Участковый педиатр назвала это острым фарингитом и расстройством кишечника. На следующий день мальчика отправили в больницу на скорой помощи, где выяснилось, что у него сахарный диабет 1 типа.
Школьника доставили в детскую городскую клиническую больницу №1 в плохом состоянии. В результате, он впал в кому. Врачи сомневались в диагнозах и предполагали рак, но точной информации у них не было. У мальчика уже произошел отек мозга, но ему не было оказано лечение, считают родители. Тогда его перевели в областную больницу.
Там он провел 20 дней, выжил, но потерял зрение. Он также испытывает трудности в речи и передвижении, вскоре ему присвоили инвалидность, пишет НГС. Родители намерены добиваться справедливости в суде. Они требуют компенсацию за моральный ущерб и расходы на лечение. В данный момент проводится проверка в детской городской больнице №1 по этому случаю.