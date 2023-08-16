Буйный мужчина отдубасил врачей ГКБ № 1 в Новосибирске — пришлось вызывать его жену

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Инцидент произошел в приемном покое Горбольницы 15 августа. Пациента в неадекватном состоянии привезли в клинику, хотели ему помочь, а он устроил дебош.
«Замахивался кулаками на врачей, пнул ногой компьютер. Пришлось вызывать на место охрану и его жену. Они вывели его на улицу», — рассказала пресс-секретарь «Гвардии» Наталья Федорова.
На этом история, к сожалению, не закончилась. Супруга, видимо, отругала за поведение мужа, и он еще больше разозлился, снова ворвался в больницу.
Гвардейцы вернулись в больницу и на этот раз скрутили дебошира. Его могли увезти с полицию, если бы не жена, которая слезно за него попросила прощения.