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Дебошир напал на врачей в ГКБ № 1 в Новосибирске

Буйный мужчина отдубасил врачей ГКБ № 1 в Новосибирске — пришлось вызывать его жену

16 августа 2023, 08:43
Фото: 1MI
Дебошир напал на врачей в ГКБ № 1 в Новосибирске

В Новосибирске неадекватный дебошир избил врачей Горбольницы №1

Дебошир попал в ГКБ № 1 в Новосибирске и набросился на медиков. Усмирять мужчину приехали бойцы АБ «Гвардия» и его супруга.

Инцидент произошел в приемном покое Горбольницы 15 августа. Пациента в неадекватном состоянии привезли в клинику, хотели ему помочь, а он устроил дебош.

«Замахивался кулаками на врачей, пнул ногой компьютер. Пришлось вызывать на место охрану и его жену. Они вывели его на улицу», — рассказала пресс-секретарь «Гвардии» Наталья Федорова.

На этом история, к сожалению, не закончилась. Супруга, видимо, отругала за поведение мужа, и он еще больше разозлился, снова ворвался в больницу.

Гвардейцы вернулись в больницу и на этот раз скрутили дебошира. Его могли увезти с полицию, если бы не жена, которая слезно за него попросила прощения.

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#Алина Шефер#Дебошир#Нападение#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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