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В Новосибирске незнакомец напал с ножом на супружескую пару во дворе

16 июля 2023, 07:27
Фото: 1MI
Прохожий ударил ножом 38-летнего мужчину
Прохожий ударил ножом 38-летнего мужчину во дворе дома на Грибоедова в Новосибирске в ночь на 8 июля. Подробности инцидента рассказали в ГУ МВД региона.

Стало известно, что на мужчину напал незнакомец. Он оскорбил супругу сибиряка и между ними возник конфликт.

«Злоумышленник нанес один удар оппоненту в живот и сбежал. Супруга потерпевшего вызвала скорую помощь. Через некоторое время полицейскими был задержан подозреваемый — ранее судимый 44-летний житель Ордынского района», — сообщила пресс-секретарь ГУ МВД Новосибирской области.

Рецидивисту грозит новый срок в тюрьме.

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#Алина Шефер#Нападение#Нож#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#18+
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