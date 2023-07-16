В Новосибирске незнакомец напал с ножом на супружескую пару во дворе

Прохожий ударил ножом 38-летнего мужчину во дворе дома на Грибоедова в Новосибирске в ночь на 8 июля. Подробности инцидента рассказали в ГУ МВД региона.

Стало известно, что на мужчину напал незнакомец. Он оскорбил супругу сибиряка и между ними возник конфликт. «Злоумышленник нанес один удар оппоненту в живот и сбежал. Супруга потерпевшего вызвала скорую помощь. Через некоторое время полицейскими был задержан подозреваемый — ранее судимый 44-летний житель Ордынского района», — сообщила пресс-секретарь ГУ МВД Новосибирской области. Рецидивисту грозит новый срок в тюрьме. Читайте также: Иностранец 80 раз пырнул ножом женщину ради машины и получил срок менее 10 лет Не дождавшийся шаурмы сибиряк напал на покупателей с ножом