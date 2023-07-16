В Новосибирске незнакомец напал с ножом на супружескую пару во дворе

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Стало известно, что на мужчину напал незнакомец. Он оскорбил супругу сибиряка и между ними возник конфликт.
«Злоумышленник нанес один удар оппоненту в живот и сбежал. Супруга потерпевшего вызвала скорую помощь. Через некоторое время полицейскими был задержан подозреваемый — ранее судимый 44-летний житель Ордынского района», — сообщила пресс-секретарь ГУ МВД Новосибирской области.
Рецидивисту грозит новый срок в тюрьме.