Иностранец 80 раз пырнул ножом женщину ради машины и получил срок менее 10 лет

Уже осенью незадачливый покупатель решил вновь встретиться с сибирячкой и вернуть зря потраченные деньги. Во время разговора он увез владелицу в Коченевский район. Там, в лесополосе у дороги, разозленный мужчина выхватил нож и начал буквально резать несчастную ножом. Нанеся не менее восьмидесяти ранений и убедившись, что жертва мертва, преступник скрылся. Тело женщины обнаружили только в июле прошлого года.