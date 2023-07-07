Иностранец 80 раз пырнул ножом женщину ради машины и получил срок менее 10 лет

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
«Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 24-летнему жителю иностранного государства. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Инцидент произошел в 2021 году. Летом мужчина связался через сайт объявлений с женщиной и договорился о продаже автомобиля. Через несколько дней он отдал деньги, но машину так и не получил.
Уже осенью незадачливый покупатель решил вновь встретиться с сибирячкой и вернуть зря потраченные деньги. Во время разговора он увез владелицу в Коченевский район. Там, в лесополосе у дороги, разозленный мужчина выхватил нож и начал буквально резать несчастную ножом. Нанеся не менее восьмидесяти ранений и убедившись, что жертва мертва, преступник скрылся. Тело женщины обнаружили только в июле прошлого года.
По решению суда так и не дождавшийся машины покупатель проведет девять лет и шесть месяцев в колонии строгого режима.