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Иностранец 80 раз пырнул ножом женщину ради машины и получил срок менее 10 лет

7 июля 2023, 08:34
Фото: 1MI
Мужчина обозлился из-за возможного обмана

В Новосибирске иностранцу, пырнувшему ножом женщину 80 раз, дали девять лет

В Новосибирске вынесли приговор иностранцу. Он признан виновным в жестоком убийстве женщины.
«Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 24-летнему жителю иностранного государства. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Не дождавшийся шаурмы сибиряк напал на покупателей с ножом
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Инцидент произошел в 2021 году. Летом мужчина связался через сайт объявлений с женщиной и договорился о продаже автомобиля. Через несколько дней он отдал деньги, но машину так и не получил.

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Уже осенью незадачливый покупатель решил вновь встретиться с сибирячкой и вернуть зря потраченные деньги. Во время разговора он увез владелицу в Коченевский район. Там, в лесополосе у дороги, разозленный мужчина выхватил нож и начал буквально резать несчастную ножом. Нанеся не менее восьмидесяти ранений и убедившись, что жертва мертва, преступник скрылся. Тело женщины обнаружили только в июле прошлого года.

По решению суда так и не дождавшийся машины покупатель проведет девять лет и шесть месяцев в колонии строгого режима.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Убийство#Суд#Приговор
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