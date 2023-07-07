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«Пососи сосульки»: в Новосибирске женщины рассказали о домогательствах таксистов

7 июля 2023, 03:51
Фото: Midjourney
Водители "подкатывают" к дамам
Женщины из Новосибирска часто подвергаются домогательствам со стороны водителей такси. Представительны прекрасного пола поделились своими историями, когда их личные границы нарушались мужчинам

10 июня многодетная мать, финалистка конкурса красоты «Миссис Сибирь-2016», отмечала свой день рождения в одном из ресторанов города, в компании ее мужа. Рано утром ее супруг вызвал такси для своей жены, а сам отправился на работу. Однако, по прибытии такси, водитель напал на женщину, пока она искала ключи в своей сумке. Таксист начал раздевать ее, порвал ее платье и заткнул ей рот, повредив ее губу. Девушке удалось спастись. Мужчину арестовали и возбудили уголовное дело.

Эта история стала громкой, так как широко распространялась в СМИ. В связи с этим, некоторые женщины из Новосибирска рассказали «Сиб.фм» о домогательствах со стороны таксистов.

Так, одной сибирячке мужчина похвастался тем, что у него половой орган больше, чем рука. Иногда водитель задавал непристойные вопросы о с*ксе, тем самым пугая беззащитную даму.

Другой таксист всю поездку предлагал девушке «пососать сосульки», то есть леденцы.

Еще один автомобилист признался, что «женщин нужно контролировать».

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#18+
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