Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
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10 июня многодетная мать, финалистка конкурса красоты «Миссис Сибирь-2016», отмечала свой день рождения в одном из ресторанов города, в компании ее мужа. Рано утром ее супруг вызвал такси для своей жены, а сам отправился на работу. Однако, по прибытии такси, водитель напал на женщину, пока она искала ключи в своей сумке. Таксист начал раздевать ее, порвал ее платье и заткнул ей рот, повредив ее губу. Девушке удалось спастись. Мужчину арестовали и возбудили уголовное дело.
Эта история стала громкой, так как широко распространялась в СМИ. В связи с этим, некоторые женщины из Новосибирска рассказали «Сиб.фм» о домогательствах со стороны таксистов.
Так, одной сибирячке мужчина похвастался тем, что у него половой орган больше, чем рука. Иногда водитель задавал непристойные вопросы о с*ксе, тем самым пугая беззащитную даму.
Другой таксист всю поездку предлагал девушке «пососать сосульки», то есть леденцы.
Еще один автомобилист признался, что «женщин нужно контролировать».