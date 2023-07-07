10 июня многодетная мать, финалистка конкурса красоты «Миссис Сибирь-2016», отмечала свой день рождения в одном из ресторанов города, в компании ее мужа. Рано утром ее супруг вызвал такси для своей жены, а сам отправился на работу. Однако, по прибытии такси, водитель напал на женщину, пока она искала ключи в своей сумке. Таксист начал раздевать ее, порвал ее платье и заткнул ей рот, повредив ее губу. Девушке удалось спастись. Мужчину арестовали и возбудили уголовное дело.