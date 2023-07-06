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Раскрыты детали сексуального нападения таксиста-мигранта на девушку в Новосибирске

6 июля 2023, 01:20
Фото: 1MI
Мужчина напал на девушку
В Новосибирске таксист-мигрант попытался изнасиловать пассажирку, финалистку конкурса красоты «Миссис Сибирь-2016» Викторию Головко; подозреваемый задержан и против него возбуждено уголовное дело.

В Новосибирске произошел случай, когда таксист-иммигрант попытался совершить насилие над своей пассажиркой. Жертвой стала Виктория Головко, участница конкурса красоты «Миссис Сибирь-2016».

Виктория возвращалась домой на такси после своего дня рождения. По ее словам, водитель выскочил из переднего сиденья и начал раздевать ее. Он порвал ее платье и попытался снять нижнее белье, пишет «Сиб.фм». Виктория закричала о помощи, и нападение прервалось, когда подъехала другая машина.

18 июня подозреваемый был арестован, он оказался гражданином Кыргызстана. Ему было предъявлено обвинение в покушении на изнасилование. На допросе таксист отказался признавать свою вину.

Таксист уже был отстранен от работы, где он официально трудоустроен. Сервис извинился перед пострадавшей и обещал принять меры, чтобы такая ситуация не повторилась.

Дьявольское число преступлений совершили мигранты в Новосибирской области
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