Виктория возвращалась домой на такси после своего дня рождения. По ее словам, водитель выскочил из переднего сиденья и начал раздевать ее. Он порвал ее платье и попытался снять нижнее белье, пишет «Сиб.фм». Виктория закричала о помощи, и нападение прервалось, когда подъехала другая машина.