В июле 2022 года около 22 часов в Нижней Ельцовке пьяный мигрант поругался с девушкой – незадолго они расстались. Несчастная пыталась убежать от ухажера, однако тот догнал ее и ударил ножом 17 раз. Молодая 17-летняя девушка скончалась на месте.