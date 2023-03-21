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Published Сегодня, 08:55

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Updated Сегодня, 08:58

Зарезал 17-ю ударами ножа. В Новосибирске будут судить мигранта за смерть девушки

21 марта 2023, 08:55
Фото: СК по НСО
Мигрант убил свою возлюбленную, с которой долго встречался

В Новосибирске начнут судить мигранта за убийство 17-летней девушки в Нижней Ельцовке

Мигранта будут судить за убийство молодой девушки в Новосибирске – он ударил ее ножом 17 раз на почве ревности, подробности сообщают в Управлении Судебного департамента региона.

Следствие считает, что Хушнуд Хамроев (уроженец Таджикистана) с октября 2021 года неоднократно угрожал своей возлюбленной. Он не раз поднимал на жительницу Новосибирска руку из-за ревности.

В июле 2022 года около 22 часов в Нижней Ельцовке пьяный мигрант поругался с девушкой – незадолго они расстались. Несчастная пыталась убежать от ухажера, однако тот догнал ее и ударил ножом 17 раз. Молодая 17-летняя девушка скончалась на месте.

Затем злоумышленник пытался бежать из России, однако его поймали и арестовали. Судебное заседание намечено на 20 апреля 2023 года. 

Это не единственное жестокое убийство на почве ревности в Новосибирске. Читайте самые громкие истории громких дел. 

Самые громкие убийства женщин Новосибирска из ревности: история преступлений
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#Криминал#Общество#Город#Убийство 17-летней девушки мигрантом под Новосибирском#Новосибирск#Эмилия Губарева
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