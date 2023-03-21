Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Следствие считает, что Хушнуд Хамроев (уроженец Таджикистана) с октября 2021 года неоднократно угрожал своей возлюбленной. Он не раз поднимал на жительницу Новосибирска руку из-за ревности.
В июле 2022 года около 22 часов в Нижней Ельцовке пьяный мигрант поругался с девушкой – незадолго они расстались. Несчастная пыталась убежать от ухажера, однако тот догнал ее и ударил ножом 17 раз. Молодая 17-летняя девушка скончалась на месте.
Затем злоумышленник пытался бежать из России, однако его поймали и арестовали. Судебное заседание намечено на 20 апреля 2023 года.
Это не единственное жестокое убийство на почве ревности в Новосибирске. Читайте самые громкие истории громких дел.