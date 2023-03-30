Дьявольское число преступлений совершили мигранты в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Все преступления, совершенные иностранцами, разделялись так: 39,3% кражи, 42% - торговля наркотиками, 41% - изнасилования. Также на их совести 7 убийств и 27 разбойных нападений.
Отмечается, что деяния иностранцев – это всего лишь 1% от общего числа преступлений в регионе. Также в 2 раза чаще, по сравнению с 2021-м годом, ловили мигрантов, пытавшихся незаконно попасть на территорию Новосибирской области.
Подобные деяния составили почти 6-ю часть всех преступлений иностранных граждан. Прокуроры даже запланировали летом обсудить и разработать способы борьбы с этой ситуацией с правоохранителями региона.