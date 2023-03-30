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Published Сегодня, 06:50

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Дьявольское число преступлений совершили мигранты в Новосибирской области

30 марта 2023, 06:50
Фото: 1MI
Стало известно, какие преступления совершили мигранты в Новосибирске
Мигранты совершили 666 преступлений в Новосибирской области в 2022 году. Об этом пишет РБК Новосибирск со ссылкой на областную прокуратуру.

Все преступления, совершенные иностранцами, разделялись так: 39,3% кражи, 42% - торговля наркотиками, 41% - изнасилования. Также на их совести 7 убийств и 27 разбойных нападений.

Отмечается, что деяния иностранцев – это всего лишь 1% от общего числа преступлений в регионе. Также в 2 раза чаще, по сравнению с 2021-м годом, ловили мигрантов, пытавшихся незаконно попасть на территорию Новосибирской области.

Подобные деяния составили почти 6-ю часть всех преступлений иностранных граждан. Прокуроры даже запланировали летом обсудить и разработать способы борьбы с этой ситуацией с правоохранителями региона.

#Алина Шефер#Мигранты#Преступления#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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