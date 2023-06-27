Битва за место: в Новосибирске мигранты жестко подрались на рынке

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
В Кировском районе Новосибирска возле рынка на улице Оловозаводской произошла драка между двумя иностранными гражданами.
Подписчики Telegram-канала АСТ-54 Black поделились записью, где видно, как двое мужчин схватились друг с другом и обменялись оскорблениями и нецензурной бранью.
Инцидент произошел на оживленной улице, в присутствии детей. По словам автора поста, конфликт между иностранцами произошел из-за распределения места для торговли.