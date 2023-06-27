atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:15

Published Сегодня, 03:15

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

Изображение материала

Битва за место: в Новосибирске мигранты жестко подрались на рынке

27 июня 2023, 03:15
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Мигранты подрались из-за места

В Новосибирске мигранты подрались на улице около рынка на Оловозаводской

Два мигранта в Новосибирске подрались на Оловозаводской из-за конфликта за место для торговли.

В Кировском районе Новосибирска возле рынка на улице Оловозаводской произошла драка между двумя иностранными гражданами.

Подписчики Telegram-канала АСТ-54 Black поделились записью, где видно, как двое мужчин схватились друг с другом и обменялись оскорблениями и нецензурной бранью.

Инцидент произошел на оживленной улице, в присутствии детей. По словам автора поста, конфликт между иностранцами произошел из-за распределения места для торговли.

Драка с мигрантами возле Хилокского рынка в Новосибирске: пострадал полицейский
Узнать подробнее
Читайте также:
ЧВК «Вагнер» на улицах Новосибирска: драка и выстрелыБолельщики футбола устроили массовую драку в Новосибирске, в которой погиб человек
#Эмилия Губарева#Мигранты#Драка#Рынок#Общество#Город#Новосибирск
Подпишитесь
Что осталось от фестиваля цветов в Новосибирске после набега вандалов
Вчера, 07:55
Как в Новосибирске прошел День города-2023 — лучшие фото и видео праздника
Вчера, 04:25
Топ-5 самых недорогих специальностей в вузах Новосибирка-2023
Вчера, 10:33
Раскрыты подробности массовой драки с флагами ЧВК «Вагнер» в Новосибирске
Вчера, 04:23
Скандал в соцсетях: новосибирцы раскритиковали новые имена белых медвежат в зоопарке
Сегодня, 01:55
Что будет с бойцами ЧВК «Вагнер» после мятежа, рассказал Владимир Путин
Сегодня, 01:29