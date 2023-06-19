atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Изображение материала

Болельщики футбола устроили массовую драку в Новосибирске, в которой погиб человек

19 июня 2023, 10:08
Фото: 1MI
Мужчина скончался после полученных травм

В Новосибирске огласили приговор участникам массовой и смертельной драки болельщиков

В Заельцовском районном суде Новосибирска был вынесен приговор двум местным жителям, которых осудили за нанесение тяжкого вреда здоровью, привлекшего к смерти одного из участников. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным следствия, вечером 18 ноября 2017 года двое жителей Новосибирска приняли участие в массовой драке между болельщиками футбольных клубов.

В ходе драки, по мотивам неприязни к болельщикам другой футбольной команды, подсудимые свергли потерпевшего с ног и нанесли каждый не менее четырех ударов по телу и голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Суд признал обвиняемых виновными на основании вердикта коллегии присяжных и присудил каждому по девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Однако стоит отметить, что приговор еще не имеет законной силы.

Скандальный академик Асеев заявил на суде о некомпетентности Генпрокуратуры
Узнать подробнее
Читайте также:
Умер чемпион России по хоккею Дмитрий Тарасов — он играл за новосибирскую «Сибирь»
#Эмилия Губарева#Суд#18+#Погиб#Общество#Криминал#Новосибирск
Подпишитесь
Зимовка — дорогостоящий проект: новосибирец рассказал о 8 месяцах жизни в Турции
Сегодня, 02:01
Опасные детские аттракционы в парках нашли прокуроры в Новосибирске
Сегодня, 01:52
Названо число мест в НГУ для детей участников СВО, военнослужащих и Героев РФ
Сегодня, 10:02
Окончательную программу Дня города-2023 опубликовала мэрия Новосибирска
Сегодня, 08:57
Сколько продлится самый долгий день 2023 года в Новосибирске рассказал астроном
Сегодня, 09:31
Новосибирская область хуже Адыгеи и Чукотки в рейтинге регионов по доходам населения
Сегодня, 06:17