Болельщики футбола устроили массовую драку в Новосибирске, в которой погиб человек

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
По данным следствия, вечером 18 ноября 2017 года двое жителей Новосибирска приняли участие в массовой драке между болельщиками футбольных клубов.
В ходе драки, по мотивам неприязни к болельщикам другой футбольной команды, подсудимые свергли потерпевшего с ног и нанесли каждый не менее четырех ударов по телу и голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
Суд признал обвиняемых виновными на основании вердикта коллегии присяжных и присудил каждому по девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Однако стоит отметить, что приговор еще не имеет законной силы.