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ЧВК «Вагнер» на улицах Новосибирска: драка и выстрелы

26 июня 2023, 01:49
Фото: atas.info
Флаги ЧВК были на автомобиле

В Новосибирске неизвестные с флагами ЧВК «Вагнер» устроили драку

Драка в Новосибирске случилась после того, как несколько человек с флагами ЧВК Вагнер включили громкую музыку, что не понравилось местным жителям; на место прибыли девять экипажей полиции, а также якобы были слышны выстрелы.

В одном из дворов Кировского района Новосибирска несколько людей с флагами ЧВК «Вагнер» (частная военная компания, принимающая бойцов для службы на СВО) на автомобиле включили громкую музыку. Это вызвало недовольство местных жителей, и между ними произошла драка.

Согласно Telegram-каналу «Инцидент Новосибирск», случилось это прошлой ночью, 25 июня. Некоторые свидетели утверждали, что были слышны звуки выстрелов. Однако информация о выстрелах не нашла своего подтверждения. По данным полиции, никто не стрелял.

Со слов очевидцев, на место инцидента прибыли девять экипажей МВД, о других подробностях не сообщается.

ДракаДрака
Драка
Фото: Инцидент Новосибирск
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