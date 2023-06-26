Posted Сегодня, 01:49
Published Сегодня, 01:49
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Updated Сегодня, 01:52
В одном из дворов Кировского района Новосибирска несколько людей с флагами ЧВК «Вагнер» (частная военная компания, принимающая бойцов для службы на СВО) на автомобиле включили громкую музыку. Это вызвало недовольство местных жителей, и между ними произошла драка.
Согласно Telegram-каналу «Инцидент Новосибирск», случилось это прошлой ночью, 25 июня. Некоторые свидетели утверждали, что были слышны звуки выстрелов. Однако информация о выстрелах не нашла своего подтверждения. По данным полиции, никто не стрелял.
Со слов очевидцев, на место инцидента прибыли девять экипажей МВД, о других подробностях не сообщается.