В Новосибирске неизвестные с флагами ЧВК «Вагнер» устроили драку

Драка в Новосибирске случилась после того, как несколько человек с флагами ЧВК Вагнер включили громкую музыку, что не понравилось местным жителям; на место прибыли девять экипажей полиции, а также якобы были слышны выстрелы.