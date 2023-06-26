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Стрельба из фейерверка произошла на проспекте Димитрова в Новосибирске

26 июня 2023, 01:25
Фото: 1MI
Что стало причиной конфликта, пока неизвестно
Массовая драка с применением фейерверка произошла возле круглосуточного бара на проспекте Димитрова в Новосибирске.

На проспекте Димитрова в Новосибирске произошла массовая потасовка, в которой один из участников применил фейерверк. Сообщение об этом инциденте появилось в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком». Конфликт случился рядом с круглосуточным баром.

По словам очевидцев, участники драки начали распылять друг в друга перцовый баллончик и пытались нанести удары. В один момент один из них достал пистолет с фейерверком и применил его.

Местные жители не сообщают о пострадавших и причинах конфликта. К сожалению, подробности происшествия остаются неизвестными. в ГУ МВД региона оперативно информацию не прокомментировали.

Стреляли из фейерверка Стреляли из фейерверка
Стреляли из фейерверка
Фото: Новосибирск с огоньком / Telegram
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