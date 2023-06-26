Стрельба из фейерверка произошла на проспекте Димитрова в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:25
Published Сегодня, 01:25
Modified Сегодня, 01:27
Updated Сегодня, 01:27
На проспекте Димитрова в Новосибирске произошла массовая потасовка, в которой один из участников применил фейерверк. Сообщение об этом инциденте появилось в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком». Конфликт случился рядом с круглосуточным баром.
По словам очевидцев, участники драки начали распылять друг в друга перцовый баллончик и пытались нанести удары. В один момент один из них достал пистолет с фейерверком и применил его.
Местные жители не сообщают о пострадавших и причинах конфликта. К сожалению, подробности происшествия остаются неизвестными. в ГУ МВД региона оперативно информацию не прокомментировали.