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В Новосибирске мужчина избил женщину-инвалида и выгнал на улицу

1 августа 2023, 13:41
Пенсионерку избил сожитель и выгнал на улицу
Пожилая женщина на инвалидной коляске скитается по улицам из-за сожителя-тирана в Новосибирске. Неравнодушные соседи решили помочь сибирячке и заявили на мужчину в полицию.

Горожане рассказали, что пенсионерка проживала в своей квартире с неким соседом. Он назывался ее опекуном. Недавно она оказалась на улице после того, как мужчина ее избил и ограбил.

«Мы регулярно видели женщину на улице и зимой и летом. На ее лице часто синяки, она вечно худая, голодная. Говорила нам, что ее избивает сосед и забирает все деньги», — рассказали знакомые пенсионерки.

С их слов, однажды они обнаружили женщину зимой практически без верхней одежды. Она получило серьезные обморожения.

Местные жители заявили в полицию на соседа. Сейчас мужчину ищут, чтобы допросить.

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#Алина Шефер#Нападение#Пенсионеры#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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