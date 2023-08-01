В Новосибирске мужчина избил женщину-инвалида и выгнал на улицу

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Горожане рассказали, что пенсионерка проживала в своей квартире с неким соседом. Он назывался ее опекуном. Недавно она оказалась на улице после того, как мужчина ее избил и ограбил.
«Мы регулярно видели женщину на улице и зимой и летом. На ее лице часто синяки, она вечно худая, голодная. Говорила нам, что ее избивает сосед и забирает все деньги», — рассказали знакомые пенсионерки.
С их слов, однажды они обнаружили женщину зимой практически без верхней одежды. Она получило серьезные обморожения.
Местные жители заявили в полицию на соседа. Сейчас мужчину ищут, чтобы допросить.