В Новосибирске сосед избил женщину-инвалида — заинтересовался Бастрыкин

До этого в региональном управлении Следственного комитета была начата проверка информации, распространяемой в СМИ. Согласно предварительным данным, житель Новосибирска избивает свою соседку с ограниченными возможностями здоровья и забирает у нее деньги. Признаки преступления могут соответствовать 171 статье УК РФ (истязание).