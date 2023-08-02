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В Новосибирске сосед избил женщину-инвалида — заинтересовался Бастрыкин

2 августа 2023, 10:46
Фото: pxhere.com
В Новосибирске могли избить женщину-инвалида

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль избиение женщины-инвалида в Новосибирске

В Новосибирске мужчина избил соседку-инвалида. Вопиющим инцидентом заинтересовался Бастрыкин.
«Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Новосибирской области Долгалеву Е. Г. представить доклад о ходе доследственной проверки и ее последствиях», — сообщается на сайте Следственного комитета.

До этого в региональном управлении Следственного комитета была начата проверка информации, распространяемой в СМИ. Согласно предварительным данным, житель Новосибирска избивает свою соседку с ограниченными возможностями здоровья и забирает у нее деньги. Признаки преступления могут соответствовать 171 статье УК РФ (истязание).

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В социальных сетях Новосибирска распространилось видео, на котором якобы запечатлен момент избиения пожилой женщины неадекватным соседом. Все это может происходить в районе улицы Зорге, 44.

При этом в полиции «НГС Новосибирск» сообщили, что сотрудники правоохранительных органов выезжали на место происшествия и доставили возможную жертву и ее мучителя в отделение. На данный момент пенсионерка отказалась подавать заявление.

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