Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Александр Бастрыкин потребовал получить информацию о случаях насилия в детском саду «Маленький принц» в Новосибирске. Это стало известно из заявления пресс-службы ведомства. Ранее мать одного из бывших учеников детского сада опубликовала видео в социальных сетях, в котором она указала на то, что родители собирали доказательства жестокого обращения с детьми со стороны сотрудников сада.
На опубликованном видео можно увидеть, как воспитательница группы пытается посадить ребенка за стол, но вместо этого бросает его на пол и сильно хватает его за руку.
В результате глава СКР поручил руководителю следственного управления Долгалеву Е.Г. представить отчет о ходе проверки и всех выявленных обстоятельствах.