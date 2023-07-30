Александр Бастрыкин потребовал получить информацию о случаях насилия в детском саду «Маленький принц» в Новосибирске. Это стало известно из заявления пресс-службы ведомства. Ранее мать одного из бывших учеников детского сада опубликовала видео в социальных сетях, в котором она указала на то, что родители собирали доказательства жестокого обращения с детьми со стороны сотрудников сада.