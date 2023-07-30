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Глава СКР Бастрыкин требует доклад об избиениях в детском саду Новосибирска

30 июля 2023, 13:55
Фото: Midjourney
Воспитательница толкнула ребенка
Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о произошедших избиениях в детском саду в Новосибирске.

Александр Бастрыкин потребовал получить информацию о случаях насилия в детском саду «Маленький принц» в Новосибирске. Это стало известно из заявления пресс-службы ведомства. Ранее мать одного из бывших учеников детского сада опубликовала видео в социальных сетях, в котором она указала на то, что родители собирали доказательства жестокого обращения с детьми со стороны сотрудников сада.

На опубликованном видео можно увидеть, как воспитательница группы пытается посадить ребенка за стол, но вместо этого бросает его на пол и сильно хватает его за руку.

В результате глава СКР поручил руководителю следственного управления Долгалеву Е.Г. представить отчет о ходе проверки и всех выявленных обстоятельствах.

Сообщение об избиении детей в детском саду Новосибирска проверит прокуратура
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#Эмилия Губарева#Детский сад#Новосибирск#Общество#Дети#Александр Бастрыкин
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