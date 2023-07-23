Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Руководитель регионального управления Следственного комитета по Новосибирской области Евгений Долгалев доложит Александру Бастрыкину о ходе расследования уголовного дела и перспективах переселения жителей аварийного дома по улице Ногина.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, здание было признано аварийным в 2019 году, в нем нет ни канализации, ни горячего водоснабжения, все стены в трещинах. Однако людям пообещали, что новое жилье им предоставят, в лучшем случае, в 2026 году.
Ранее мы рассказывали, что следователи возбудили уголовное дело по статье «халатность» против муниципальных чиновников, ответственных за переселение людей из аварийного и ветхого жилья.