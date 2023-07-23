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Дело о халатности чиновников мэрии Новосибирска будет контролировать Бастрыкин

23 июля 2023, 06:24
Фото: 1MI
Дело против чиновников возбудили по статье "халатность"
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчета от своих подчиненных о ситуации с жильцами аварийного дома, которых давно должны были расселить

Руководитель регионального управления Следственного комитета по Новосибирской области Евгений Долгалев доложит Александру Бастрыкину о ходе расследования уголовного дела и перспективах переселения жителей аварийного дома по улице Ногина.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, здание было признано аварийным в 2019 году, в нем нет ни канализации, ни горячего водоснабжения, все стены в трещинах. Однако людям пообещали, что новое жилье им предоставят, в лучшем случае, в 2026 году.

Ранее мы рассказывали, что следователи возбудили уголовное дело по статье «халатность» против муниципальных чиновников, ответственных за переселение людей из аварийного и ветхого жилья.

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#Следственный комитет#Мэрия#Уголовное дело#Общество#Новосибирск
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