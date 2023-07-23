Как сообщили в пресс-службе ведомства, здание было признано аварийным в 2019 году, в нем нет ни канализации, ни горячего водоснабжения, все стены в трещинах. Однако людям пообещали, что новое жилье им предоставят, в лучшем случае, в 2026 году.