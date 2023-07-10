По версии следствия, с августа по декабрь 2022 года обвиняемый мог получить от представителя коммерческой фирмы более 3,8 млн рублей. Эти деньги он взял за то, чтобы помогать фирме в организации поставок устройств для фиксации нарушений ПДД.