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В Новосибирске скоро состоится суд по делу бывшего руководителя «Центра организации дорожного движения», которого обвиняют в превышении своих полномочий и получении крупной взятки. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По версии следствия, с августа по декабрь 2022 года обвиняемый мог получить от представителя коммерческой фирмы более 3,8 млн рублей. Эти деньги он взял за то, чтобы помогать фирме в организации поставок устройств для фиксации нарушений ПДД.
Предполагается, что получив взятку, обвиняемый превысил свои полномочия и приказал подчиненному совершать незаконные действия в пользу этой фирмы. Это, по мнению следователей, привело к нарушению правил конкуренции на рынке госзакупок и поставщикам были нанесены ущерб и ущемлены их интересы.
Суд по данному уголовному делу будет проводиться в Ленинском районном суде Новосибирска.