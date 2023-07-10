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Дело о получении взятки на 3,8 млн экс-главой ЦОДД рассмотрит суд Новосибирска

10 июля 2023, 01:41
Фото: Midjourney
Утвердили обвинительное заключение по уголовному делу
В Новосибирске началось рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего начальника «Центра организации дорожного движения» в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.

В Новосибирске скоро состоится суд по делу бывшего руководителя «Центра организации дорожного движения», которого обвиняют в превышении своих полномочий и получении крупной взятки. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По версии следствия, с августа по декабрь 2022 года обвиняемый мог получить от представителя коммерческой фирмы более 3,8 млн рублей. Эти деньги он взял за то, чтобы помогать фирме в организации поставок устройств для фиксации нарушений ПДД.

Предполагается, что получив взятку, обвиняемый превысил свои полномочия и приказал подчиненному совершать незаконные действия в пользу этой фирмы. Это, по мнению следователей, привело к нарушению правил конкуренции на рынке госзакупок и поставщикам были нанесены ущерб и ущемлены их интересы.

Суд по данному уголовному делу будет проводиться в Ленинском районном суде Новосибирска.

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#Эмилия Губарева#Суд#Взятка#Общество#Криминал#Новосибирск
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